Narlıdere’de ‘engelsiz’ konser

Narlıdere Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Narlıdere Zihinsel Engellileri Koruma ve Destekleme Derneği, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Hüsnü Şenlendirici, Mehmet Erdem ve Aslı Güngör konseri gerçekleştirdi. Usta tiyatro oyuncusu Cengiz Bozkurt’un sunduğu gecede, salonu dolduranlara müzik ziyafeti sunuldu.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ve Aslı Güngör sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu ise tiyatro sanatçısı Cengiz Bozkurt yaptı. Engelli bireyler, aileleri ve Narlıderelilere müzik ziyafeti sunuldu.

Engelsiz yaşam için

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Hayatımızdaki tüm engelleri kaldırmak ve engelsiz yaşam için farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dernek yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.