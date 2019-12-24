Narlıdereli çocuklar sahnede

Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Senfoni Orkestrası, ilk konserini yarın verecek. Narlıdere AKM'de saat 20.00'de başlayacak olan konserde, senfoninin en güzel eserleri çocuklar tarafından çalınacak.

Başkan Ali Engin "Sanat adına attığımız en güzel adımda, çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Bu güzel konsere tüm halkımız davetlidir" dedi. Narlıdere Belediyesi'nin, çocuklara sanatı sevdirmek ve Narlıdere'nin sanat yaşamına renk katmak için hayata geçirdiği, İzmir'in ilk belediye çocuk senfoni orkestrası, ilk konserini 26 Aralık Perşembe günü verecek. Narlıdere AKM'de, ücretsiz olarak sergilenecek konserde senfonik eserler çocuklar tarafından çalınacak. 80 kişilik Belediye Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Şefliğini Kartal Akıncı üstlenecek. Genel Sanat Yönetmenliği'ni ise Dilek Rodos yapacak. Konser saat 20.00'de başlayacak.

Herkesi bekliyoruz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Sanat adına önemli bir adım attık ve İzmir'de ilk kez bir belediye bünyesinde Çocuk Senfoni Orkestrası kurduk. Şimdi ilk konserin heyecanı içindeyiz. Bu özel gecede çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu heyecana ortak olmak adına tüm halkımızı konsere davet ediyoruz" dedi.