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Nazım Hikmet 120’inci yaş gününde şiir ve müzikle anılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i 120’inci yaş gününde müzik ve şiirle anacak. 15 Ocak Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın sunumuyla yapılacak etkinliğe katılım ücretsiz

Nazım Hikmet 120’inci yaş gününde şiir ve müzikle anılacak
09 Ocak 2022 Pazar 16:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi şair ve yazar Nazım Hikmet’i 120’inci yaş günü olan 15 Ocak’ta “Nazım’ın İzinde…” adlı etkinlikle anıyor. Cumartesi günü saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ücretsiz yapılacak etkinlikte tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın sunumu ve şiir dinletisi olacak. Emin İgüs, Gülcan Altan ve Dengin Ceyhan ise müzik dinletisiyle sahnede olacak. Etkinliğin sahne amirliğini Muhlis Asan, ışık tasarımını ise Yüksel Aymaz üstleniyor.

Giriş için kontroller Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapılacak.

Etiketler; #izmir #nazım hikmet #anma
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