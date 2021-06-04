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Nazım Hikmet Gaziemir’de anıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da 3 Haziran 1963 sabahı yaşama veda eden dünya şairi Nazım Hikmet, ölümünün 58. yıldönümünde Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği özel etkinlikle anıldı

Nazım Hikmet Gaziemir’de anıldı
04 Haziran 2021 Cuma 11:49

Emrez Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Mithat Karabağ Parkı’nda düzenlenen ‘Mavi gözlü dev, memleket Nazım Hikmet’ etkinliğinde Grup Yaren sahne aldı. Müzik topluluğu usta şairin yazdığı şiirler ve şiirlerinden bestelenen türküleri seslendirdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda yurttaşın seyrettiği etkinlikte seyirciler hep birlikte müzik topluluğuna eşlik etti. Nazım dizeleriyle keyifli anlar yaşayan seyirciler, etkinlik sonunda Grup Yaren’i ayakta alkışladı.

Etkinlikte konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ‘‘Emrez Mahallesi bizim için çok önemli. Bu yüzden kapanma süreci sonundaki ilk etkinliğimizi burada düzenledik. Türk Dili’nin büyük şairi Nazım Hikmet’i büyük bir özlemle anıyorum. Bedenen aramızdan ayrılsa da eserleriyle yüzlerce yıl yaşamaya devam edecek. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizi çeşitli mahallelerimizde yapmaya devam ederek kültür ve sanat faaliyetlerimizi halkımızın ayağına götüreceğiz.” diye konuştu.

Etiketler; #nazım hikmet #gaziemir belediyesi
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