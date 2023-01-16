Nazım Hikmet ile Yannis Ritsos İzmir’de şiir ve şarkılarla anıldı

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet doğumunun 121. yıldönümünde, onun şiirlerini Yunancaya çeviren Yannis Ritsos ile İzmir’de anıldı. Nazım - Ritsos Buluşması’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yannis Ritsos’un, Nazım Hikmet için yazdığı şiiri okudu.

Nazım Hikmet ile Yannis Ritsos İzmir’de şiir ve şarkılarla anıldı
16 Ocak 2023 Pazartesi 13:43

Şair Nazım Hikmet doğumunun 121. yıldönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, International Cultural Federation 21st Century (21. Yüzyıl Uluslararası Kültür Federasyonu) ve Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen Nazım Hikmet-Ritsos Buluşması’nda  Nazım Hikmet ile onun şiirlerini Yunanca'ya aktaran Yannis Ritsos birlikte anıldı. Nazım-Ritsos Buluşması’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
 
“Bize dünyadaki en değerli mirası bıraktılar”

Anma programında konuşan Başkan Tunç Soyer, Nazım ve Ritsos’un barışı ve hakça yaşamı savundukları için ömürlerinin sürgün ve hapislerde geçtiğini söyledi. Nazım Hikmet'in kitaplarının yasaklandığını, hatta yakıldığını anımsatan Başkan Tunç Soyer, “Fakat onlar asla korkmadı, vazgeçmedi. Aksine seslerini daha gür, daha güçlü çıkardılar. Omuz omuza verdiler ve yeryüzündeki bütün haksızlıklara karşı adaletin ete kemiğe bürünen hali oldular. Şiirleriyle, sözleriyle, sevdalarıyla… Bize şu dünyadaki en değerli mirası bıraktılar: Barış” dedi.
 
“Türk ve Yunan halkının belleğine silinmemek üzere kazındı”

Yannis Ritsos ve Nazım Hikmet'in hayatları boyunca barış ve özgürlük mücadelesi vermiş iki büyük halk ozanı olduğunu anlatan Soyer, şunları söyledi: “Onları birbirine bağlayan bu mücadeleleri aynı zamanda Türk ve Yunan halkının yüzlerce yıllık dostluğuna ilham olmuş, bu dostluğu perçinlemiş. Yunan halkı Nazım’dan, Türk halkı da Yannis’den dayanışmanın, özgürlüğün, bağımsızlığın ve barışın ilhamını almış. Faşizmle, otokrasiyle, cuntalarla mücadele iki ozanın dizelerinde devleşmiş. İşte bu yüzden bu iki dev çınar Türk ve Yunan halkının belleğine silinmemek üzere kazındı. Yıllar içerisinde Türk ve Yunan halkını birbirine düşman etmeye çalışanlara en güzel cevabı işte bu iki halk ozanının dostluğunu anarak veriyoruz. Yannis ve Nazım’ın şiirleri, mücadeleleri ve kadim dostlukları hafızamızdayken Türk ve Yunan halklarının dostluğunu hangi güç bozabilir?  Söylemeye gerek bile yok ama bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var. İşte biz bu nedenle birbirimizden razıyız” dedi.
 
Başkan Soyer sözlerini Yannis Ritsos’un, Nazım Hikmet için yazdığı, “Özgürlük ki adlarından biridir senin / O senin en güzel adın / Merhaba Nâzım” dizeleri okuyarak tamamladı.
 
Rutkay Aziz Nazım’ın şiirlerini seslendirdi

Konuşmaların ardından iki büyük şairin şiirleri okundu. Gecede küratör Dr. Naci Hasanefendi’nin sunumuyla, besteci ve piyanist Sthathis Oulkeroglu’nun yanı sıra soprano Dora Zikou, piyanist Fotini Triandafillou sahne aldı. Tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz de Nazım Hikmet’in şiirleriyle sahne aldı. Gecede ayrıca bağlama sanatçısı Mazlum Çimen de Nazım’ın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi.

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