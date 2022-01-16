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Nazım Hikmet İzmir'de anıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet’i 120'inci yaş gününde özel bir programla andı. Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Nazım Hikmet'in eşit ve sömürüsüz bir dünyanın kurulmasının mümkün olabileceğini insanlığa haykırdığını söyledi

Nazım Hikmet İzmir'de anıldı
16 Ocak 2022 Pazar 08:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi şair ve yazar Nazım Hikmet'i 120'inci doğum gününde özel bir etkinlikle andı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)'ndeki etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Anma programı tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın seslendirdiği Nazım Hikmet şiirleriyle başladı.
Aydın’ın ardından kısa bir açılış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Nazım'ın, bu topraklarda ‘aydın’ olmanın ne demek olduğunun karşılığı olduğunu söyledi. Nazım Hikmet'in şiirlerini de okuyan Özuslu, “Aydın olabilmek, doğruları, gerçekleri, nesnel şartları olanca açıklığıyla dile getirmektir aynı zamanda. Sonuçlarına katlanmak da. Vatan hainliğiyle suçlanmak da. Biliyoruz ki Adnan Yücel’in söylediği gibi, ‘Saraylar saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır; bir de yarınlar için direnenler.’ Nazım Himet’i saygı ve sevgi ile anıyoruz" dedi. Özuslu, Nazım Hikmet'in eşit ve sömürüsüz bir dünyanın kurulmasının mümkün olabileceğini; tam da böylesi bir yaşamın kutsal olduğunu insanlığa haykırdığını da vurguladı.

Etkinlikte Emin İgüs, Gülcan Altan ve Dengin Ceyhan ise Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen eserlerin oluşturduğu bir seçkiyle İzmirli Nazım severlerin beğenisini topladı.

Etiketler; #izmir #nazım hikmet #anma
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