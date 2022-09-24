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Neşet Ertaş, Karabağlar'da anıldı

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde Karabağlar'da Bedia Akartürk konseriyle anıldı. Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'nı dolduran Karabağlarlılar, Akartürk'ün seslendirdiği Büyük Usta'nın türkülerine, zaman zaman coşkuyla, zaman zaman da hüzünle eşlik etti

Neşet Ertaş, Karabağlar'da anıldı
24 Eylül 2022 Cumartesi 11:28

Konsere, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, "Neşet Baba, Anadolu insanının çektiği acıları, duyduğu sevinçleri, sevgiyi, saygıyı en içten şekilde türkülerine, bozlaklarına yansıttı. Hepimiz o türküleri yaşadık, kendimize pay çıkardık. O türkülerle acılarımıza teselli bulduk, sevinçlerimizi çoğalttık. Yaşama başka türlü sarıldık" dedi.

Neşet Ertaş'ın yokluğu, çileyi, acıyı en derinden hisseden sanatçılardan olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Onu ölümünün 10. yıldönümünde rahmetle, minnetle anıyoruz. İyi ki bu topraklarda yaşadı, bu türküleri söyledi.  Dertlerimize derman oldu, hayatımızı kolaylaştırdı. Onun bozlaklarına, türkülerine Anadolu sonsuza kadar sahip çıkacak. Tüm halk ozanlarımızın önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra sahneye gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk de, Ertaş için "O benim arkadaşımdı. Ne kadar ansak azdır. Onu yürekten seviyoruz" yorumunu yaptı. Akartürk anma gecesinde, sevilen türkülerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın ezgilerini, seyircilerle birlikte seslendirdi. Seyirciler, "Kesik Çayır Biçilir mi?", "Yalan Dünya", "Zahidem", "Gönül Dağı" gibi türkülere, en içten şekilde eşlik ettiler.

Gecenin sonunda Başkan Selvitopu ve Mahalle Muhtarı Talip Doğan, Akartürk'e Doğa Dostu Sertifika vererek teşekkür etti.

Etiketler; #izmir #neşet ertaş #karabağlar
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