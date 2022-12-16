Netflix'in en çok izlenen filmi İzmir'de çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortaklığında kurulan İzmir Sinema Ofisi dizi ve sinema sektörüne destek vermeyi sürdürüyor. Sinema Ofisi’nin desteğiyle çekimleri Bayındır, Çeşme ve Karaburun'da tamamlanan The Swimmers, Netflix Türkiye’de en çok izlenen film oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir sinema kentine dönüştürme hedefiyle İzmir Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen İzmir Sinema Ofisi, İzmir’de sinema sektörünün gelişmesi ve kentin bir açık hava platosu olarak kullanılması konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Üç farklı ülkenin görüntülerinin İzmir’de çekildiği ve dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde açılış filmi olarak yapan The Swimmers, 23 Kasım’da Netflix’te gösterime girdi ve platformun Türkiye’de en çok izlenen filmi oldu.

Çeşme sahilinde Brezilya rüzgârı



İzmir Sinema Ofisi, film ekibinin İzmir’i tercih etmesi için The Swimmers’ın prodüksiyon ekibiyle birçok görüşme yaptı. Bu sayede üç farklı ülkenin sahnesi için İzmir kullanıldı. Ilıca sahilleri Rio De Janeiro, Alaçatı sokakları Yunanistan’nın Midilli Adası olarak çekilirken filmin kalan çekimleri İngiltere ve Belçika’da tamamlandı.

Türkiye prodüksiyonu AZ Celtic Film ve MATE Pictures tarafından sürdürülen yapımın İzmir’deki çalışmalarında da İzmir Sinema Ofisi rehberlik sağladı. Yapım ekibi mekân araştırmalarından itibaren İzmir Sinema Ofisi ile koordineli çalıştı. Türkiye’de birçok uluslararası prodüksiyona hizmet sağlayan AZ Celtic yetkilisi Zeynep Santıroğlu, İzmir Sinema Ofisi ile işbirliğinin çok verimli geçtiğini ve ileride Türkiye’yi mekân olarak seçecek Hollywood prodüksiyonları için İzmir’in sağladığı kolaylıkların ve doğal güzelliklerin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenciler deneyim kazandı

Çekimler sırasında İzmir’den birçok firmanın bu büyük prodüksiyonda yer alması sağlandı. Bayındır, Çeşme ve Karaburun’da yapılan çekimlerde, İzmir Sinema Ofisi’ne başvuran İzmir’deki üniversitelerin sinema bölümlerinde eğitimlerine devam eden 20 öğrenci staj yapma imkânı buldu. İlgi alanlarına göre film yapım ekiplerine katılan genç sinemacılar, merak ettikleri konuları filmin İngiliz ekibinden de edindi.

The Swimmers, Suriyeli yüzücü Yusra Mardini’nin gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor. Başarılı yüzücünün iç savaş yaşayan ülkesinden kaçışı ve 2016 Rio Olimpiyatları’na katılma sürecini anlatan filmi Bridget Jones’un Günlüğü ve Aşk Engel Tanımaz gibi birçok önemli Hollywood yapımına imza atan başarılı yapım firması Working Title Films yaptı.