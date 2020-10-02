Nezir’in 'aşk kulesi' yeniden inşa ediliyor

Aşk filmlerine konu olan sağır ve dilsiz Nezir’in Sakız Adası’ndaki sevgilisini görebilmek için yaptığı ve ölümünden sonra dönemin belediye başkanı Nuri Ertan tarafından yıkılan o dev kule yeniden inşa ediliyor. Kulenin temel atma törenini gerçekleştiren Başkan Oran ilk harcı döktü.

Çeşme Belediyesi aşk filmlerine konu olan, sağır ve dilsiz Nezir Kaya’nın Sakız Adası’ndaki sevgilisini görebilmek için yaptığı ve Nezir’in ölümünden sonra yıkılan o dev kuleyi yeniden inşa ediyor. Kulenin gelecek nesillerin belleğinde yer etmesi ve her yıl düzenlenen “Aşk Festivali’nin çekim noktası oluşturması için Nezir’in anısını yaşatmak için hareke geçen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, kulenin temel atma törenini gerçekleştirerek ilk harcı döktü.



Temeli atıldı

Çeşme Dalyanlı Nezir Kaya âşık olduğu, Sakız Adalı Tinika’yı görmek için tenekelerden yaptığı tekneyi kullanarak defalarca gitti geldi. Mimari bilmemesine rağmen köyün ortasına 14,5 metre yüksekliğinde kule inşa etti. Kuleye çıkarak sevgilisinin yaşadığı Sakız Adası’nı seyreden Kaya, adada “Türk Casusu” sanılarak hapis yatıp, işkenceye uğradı. Yanlışlıkla çıktığı Karaburun Yarımadası’nda ise bu kez “Yunan Casusu” sanıldı. Bisiklet kazasında ölen Kaya’nın, yıkılan dev kulesini Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran yeniden inşa etme kararı aldı. 40 gün içerisinde tamamlanacak kulenin temel atma töreni gerçekleştirildi.



Anısını yaşatacağız!

Türk-Yunan-Bulgar ortak yapımı, Mehmet Ali Alabora ile Katerina Moutsatsos’un başrolünü oynadığı “Kayıkçı” filmine konu olan Nezir’in aşk hikayesinin yaşamasını isteyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Nezir’in hikayesi hepimizi duygulandıran örnek bir aşk hikayesidir. Sağır ve dilsiz Nezir aşık olduğu kadını görebilmek için çok mücadele vermiştir. Nezir’in anısına Türkiye’nin ilk aşk festivalini gerçekleştiriyoruz. Ancak aşk filmlerine konu olan Nezir’in hikayesini yaşatmak için yıllar önce yıkılan o dev kuleyi yeniden inşa etmek istedik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların da gelip ziyaret edebileceği, Nezir’in anısını yaşatacağımız kulenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Çok yakında tamamlanarak yeniden hayata kazandıracağız” dedi.

Nezir Kaya kimdir?

1935 yılında o zamanki adıyla Köste’de doğan Nezir dünyaya sağır ve dilsiz gelmişti. Kimilerine göre kaçık olan Nezir aslında bir dahi olarak kabul edilebilir. Araştırmacı kişiliğiyle tanınan Nezir, bölgenin tek mucididir. 1968-70 yıllarında ilk kuleyi köyün girişine yapmıştı. Çevredeki yıkık Rum evlerinin taşlarından yaptığı bu kule 14,5 m yüksekliğinde dört pencereli ve balkonluydu. Yaptığı bu kuleyi çevre halkına korku yarattığı için kendi elleriyle yıktı. İkinci kule inşaatı kendiliğinden yıkıldı. Son kule ise istediği kadar sağlam olmuştur. Bu kule kendisinin ölümünden dönemin belediye başkanı Nuri Erta sonra yıkılmıştır. 1980 yılında 45 yaşında, bisiklet kazasında hayatını kaybetmiştir. Kösteli Nezir’in anısına Çeşme Belediyesi tarafından Dalyanköy’de her yıl “Aşk Festivali” düzenlenmektedir.





