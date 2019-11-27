Nihayet Bitti oyunu İzmir'de sergilendi

Peter Turri'nin kaleme aldığı Nihayet Bitti oyunu Erk Bilgiç'in yenilikçi rejisi ve Burak Çimen'in üstün performansı ile bu sezon Tiyatrohane' de sosyal medya etkileşimli bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

Nihayet Bitti oyunu İzmir'de sergilendi
27 Kasım 2019 Çarşamba 10:30

Oyun 4. Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri kapsamında Fuar İzmir Sanat'ta seyirci karşısında sergilendi. Oyunda hayatı boyunca istediği her şeyi elde etmiş, kendisini tehlikeye atıp içinden sıyrılabilmiş ve doyum noktasına ulaştığını düşünen ünlü bir gazetecinin çok tıklanacak ölümüne hazırlandığına tanık oluyoruz. 1000'e doğru sayarken bu adamın toplumun ön yargılarını lehine kullanarak insanlarla nasıl eğlendiğini, gerçekle kurgu arasında sıkışıp kaldığını ve kendisine hayranlık duyulması için çabalarken aslında istediği tek şeyin sessizlik olduğunu anlayan biri olduğunu görüyoruz.

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