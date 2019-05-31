Nâzım Hikmet Selçuk'ta anılacak

Şairliğinden öte geride bir yaşam felsefesi bırakan Nazım Hikmet, 56. ölüm yıldönümünde Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Büyük usta Nâzım Hikmet'in adalete, eşitliğe ve özgürlüğe dayanan dünya görüşüne sahip bir şair olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 3 Haziran Pazartesi günü Saat 21.00'de düzenlenecek olan anma etkinliğinde büyük şairi ölümünün 56.yılında Selçuk'ta saygı ve özlemle anacaklarını belirterek; tüm Selçukluları St. Jean Bazilikası'na davet etti.

Gurur ve heyecan

Nâzım Hikmet'i Selçuk Belediyesi olarak anmanın haklı gurunu yaşadığını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Nâzım Hikmet bir şairden daha fazlasıdır. O bizlere aşkı, ölümü, özlemi, hayatı anlatan onca mısra bırakmanın yanı sıra, erdeme, onura, eşitliğe, özgürlüğe dayanan bir dünya görüşü de bırakmıştır. Hayata dair ne varsa Nâzım'ın dizelerinde bulmak mümkün. Bu yüzden Nâzım Hikmet'i ilham veren kent Selçuk'ta anmak, anmaktan da öte daha fazla yaşatmak istedik. Bu etkinliği anlamlı kılan bir başka detay da Selçuk Belediyesi olarak Saint Jean Bazilikası'nda ilk kez böylesine bir kültürel etkinliği düzenliyor olmamız. Nâzım'ın dizelerini Saint Jean Bazilikası'nın atmosferinde Selçuklularla buluşturmak da bize ayrı bir gurur ve heyecan verecek" dedi.