O Çiçekler Hiç Solmayacak

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve TOBAV tarafından düzenlenen Başöğretmen Atatürk "O Çiçekler Solmayacak" temalı TOBAV Mandolin Orkestrası Konseri, 25 Kasım 2019, Pazartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Konser 24 Kasım Öğretmenler günü için Başöğretmen Atatürk'e ve tüm öğretmenlere adandı. Tüm geliri TOBAV'ın geçtiğimiz ay çıkan yangında zarar gören salonu, eğitim alanı ve araçlarına kullanılacak olan konseri Konuk Şef Gürer Aykal ve Şef Kemal Alpan yönetecek. Metin yazarlığını Haluk Işık'ın yaptığı Köy Enstitülerine ağıt tınıları içeren "O Çiçekler Solmayacak" adlı metni İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen seslendirecek. İki kurum her ay bir sanatsal etkinlik yapmak üzere bir protokol de imzaladı. İmzalanan protokol ve konserler hakkında bilgi veren İGC Başkanı Dikmen şunları söyledi:

"İzmir'in Kültür ve Sanat dünyasında hem verdikleri eğitimler hem de etkinliklerle önemli bir yer edinen TOBAV merkezi geçtiğimiz aylarda hepimizi çok üzen bir yangın nedeniyle zarar gördü. Kentin kurumları arasında dayanışmaya verdiğimiz önem gereği eğitim çalışmalarını sürdürebilmeleri için cemiyetimiz basın merkezini bazı günlerde kendilerine tahsis ettik. Bu dayanışma beraberinde bir paydaşlığı da getirdi. İstedik ki birlikte kentimizin kültür ve sanat yaşamına ortak bir katkı koyalım ve buna duyarlı cemiyet üyelerimizi de buluşturalım. Her ay bir sanatsal etkinliğe imza atalım. Bu düşüncemizi büyük bir heyecanla bir protokole bağladık. İlk etkinliğimiz de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden hareketle 25 Kasım akşamı gerçekleştireceğimiz 'O Çiçekler Solmasın' konseri olacak." TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalpsezer de protokol imza buluşmasında "Çağdaş toplum, örgütlü toplumdur. Demokratik kitle örgütlerinin varlığı kıymetlidir. Olumlu etkileşim yaratır. Biz TOBAV olarak, kendi çizgimizde bir meslek örgütüyle yapacağımız işbirliği ile kent kültürümüze kalıcı hizmetler verecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.