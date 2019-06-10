Ödemiş'te kiraz festivali

Ödemiş'te 50'nci Kiraz ve 17'nci Meyve Fidanı Festivali düzenlendi.

Bademli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde en iyi kiraz ve meyve fidanı yetiştiricilerine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından çeşitli ödüller verildi.

Eriş, festivalin Türkiye'ye açılan bir pencere olduğunu belirterek, bir yerin yetiştirdiği ürünlerle değer bulduğunu söyledi.