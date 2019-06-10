Ödemiş'te kiraz festivali

Ödemiş'te 50'nci Kiraz ve 17'nci Meyve Fidanı Festivali düzenlendi.

Ödemiş'te kiraz festivali
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
Bademli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde en iyi kiraz ve meyve fidanı yetiştiricilerine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından çeşitli ödüller verildi.
Eriş, festivalin Türkiye'ye açılan bir pencere olduğunu belirterek, bir yerin yetiştirdiği ürünlerle değer bulduğunu söyledi.
İlçede yetiştirilen ürünlerin festivalle tanıtıldığına dikkati çeken Eriş, festivalle çiftçilerin emeklerinin Türkiye ve dünyaya açılmasını amaçladıklarını ifade etti. 

Etkinlikte, çeşitli sanatçılar sahne aldı.


Kaynak: AA
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