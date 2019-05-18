Ödemiş'te 19 Mayıs konseri

Ödemiş Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl etkinlikleri kapsamında, belediye Türk Halk Müziği korosunun konseri yapıldı. Konserde Anadolu ve Rumeli türkülerine yer verildi.

100. yıl kutlama etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ederken, 17 Mayıs Cumartesi akşamı Kültür Merkezi’nde Ödemiş Belediyesi Türk Halk Müziği korosunun konseri düzenlendi. Konsere Belediye Başkan Vekili Hamdi Halis, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim görevlisi Gazi Erdener Kaya yönetiminde Belediye bünyesinde 24 yıldır çalışmalarını sürdüren koro, konserde Anadolu ve Rumeli türkülerini seslendirdi. Bazı türkülere efeler zeybek gösterisiyle eşlik etti.

Konser sonunda konuşma yapan Belediye Başkan vekili Hamdi Halis; “Bu akşam Atatürk’ün sevdiği türkülerinin de bulunduğu Anadolu’dan ve Rumeli’den özenle seçilmiş türküleri dinledik. Kimi zaman duygulandık, kimi zaman coştuk. Korumuza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde izleyiciler de zaman zaman bayraklarla koroya eşlik etti.