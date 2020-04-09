Odessa Gezi Rehberi

Ukrayna'nın en kalabalık 4.şehri olan Odessa, Karadeniz'in kuzeybatı kıyısında kalır. Önemli bir turizm merkezi olan liman şehri ulaşım açısından zengin seçeneklere sahiptir. Odessa'yı gezerken öğrendiğim bilgiye göre bölge halk arasında; "Karadeniz İncisi", "Güney Sermayesi" ve "Güney Palmyra" olarak da adlandırılır.

Her yaz binlerce turisti çekim gücüne alan şehir, beni de derinden etkilemeyi başardı. Kendine özgü mimarisiyle her sokakta özgün bir kartpostal pozu yakaladığım rotada, müzeleri ziyaret ederek tarih hakkında fikir edinme fırsatı yakaladım. Şehri ziyaret edenlere tavsiyem; Vorontsov Sarayını, Potemkin Merdivenlerini, Portakal Anıtını, Vorontsov Deniz Fenerini, Opera ve Bale Binasını ziyaret etmeden şehirden ayrılmamalarıdır.

Odessa Hava Durumu

Herkesin kafasında soğuk bir iklim havası çizen Odessa, ılıman karasal iklim özellikleri gösterir. Sert geçen kışın ardından baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlar. Sıcak hava etkisini Ekim ayı sonuna kadar gösterir. Ülke geneliyle karşılaştırıldığında Odessa'ya daha az yağış düşmesi turistlerin sokakları keşfetmesine imkan sağlar.

Yıl içinde en yüksek sıcaklıklar 42 dereceye kadar ulaşır. Kış ayı ortalamaları ise 1-2 derece civarındadır. Siz de tercihinizi benim gibi Mayıs-Haziran aylarından yana kullanarak deniz turizminden de faydalanabilirsiniz. Tercihini kış aylarından yana kullanacak olanlar en soğuk ayların Ocak ve Şubat olacağını aklından çıkarmamasını tavsiye ederim.

Odessa’da Ne Zaman Gidilir?

İlkim koşullarını göz önünde tutarak turistik bir gezi için bahar ve yaz aylarını tavsiye ederim. Mayıs ve Eylül arası şehri yakından tanımak ve bilinmeyen yönlerini keşfetmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunar. Moldova ile sınır komşusu olan Odessa, devasa bir koyla doğal bir sahile sahiptir.

Festivalleri görmek ve yerinde yaşamak isteyen gezginler grubundaysanız;

1 Nisan Dünya Şaka Gününü

Mayıs ayında düzenlenen Müzeler Gecesini

Temmuz ayında düzenlenen Odessa Uluslararası Film Festivalini

Eylül ayı sonlarında düzenlenen Jazz Festivalini ve

2 Eylülde kutlanan Odessa Doğum Günü etkinliklerini kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Seyahat planlamanızı yaparken önemli gün ve kutlamaları göz önünde tutarak şehirdeki günlük hayatı daha yakından deneyimleyebilirsiniz.

Odessa’da Nerede Kalınır?

Şehirde pek çok uygun konaklama alternatifi mevcuttur. Az önce de belirttiğim gibi "Karadeniz'in İncisi" olarak tanımlanan Odessa, farklı temalara sahip otelleriyle ziyaretçilerini büyüler. Tarih ve kültür meraklılarının yanı sıra benim gibi deniz ve plaj tatilini tercih edenler için sunulan kaliteli hizmetler, güzel dekore edilmiştir ve bütçeleri son derece uygundur. Uygun bütçelerle bölgeyi gezmek isteyenlerin otel rezervasyonunu en az 3 ay önceden yapmasını tavsiye ederim. Ukrayna'nın turistik açıdan bir cazibe merkezi olan şehir, 1 milyonu aşan nüfusuyla yaz aylarında denizin tadını çıkartmak isteyenlere kapılarını aralar.

https://www.neredekalinir.net/odessa/ adresinden kalınacak yerler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Odessa’da Ne Yenir?

Fiyatlarını oldukça ekonomik bulduğum kafe ve restoranların sayısı giderek artmaktadır. Sipariş vermeden önce menüye göz atmanız sizi sürprizlerden korur. Yılın dört mevsimi açık havada oturmak isteyenler için hazırlanan battaniyeleri dikkatimi çeken ayrıntılar arasında sayabilirim. Menüler Rusça hazırlanmış olsa da siz İngilizce menü isteyerek yardım alabilirsiniz. Garsonlar temel İngilizce kelimeleri bildiği için iletişim konusunda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.

Deniz mahsullerinin revaçta olduğu Odessa Mutfağı;

Borscht

Chebureki

Tavuk yemekleri ve

Mlyntziyi ile meşhurdur.

Bu yemekleri denemeden şehirden ayrılmamanızı öneririm.

Odessa’da Gece Hayatı

"Kadife Geceler" olarak tanımlayabileceğim Odessa geceleri, kulüpler ve diskolarla renklenir. Eğlencenin sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiği şehir merkezinde, günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Her yaş ve zevkten ziyaretçilerin deniz kenarında keskin iyot kokusu eşliğinde kendini müziğin ruhuna teslim ettiği eğlenceler, özellikle yaz gecelerinde unutulmaz anılar biriktirmeniz için düzenlenir.

Yaz ve kış ayları için ayrı ayrı programların mevcut olduğunun altını çizmek isterim. Pek çok adreste gündüz sahilde güneşlenebilir ve akşam saatlerinde de kendinizi neon ışıkların enerjisine teslim edebilirsiniz. Özellikle yaz akşamları şehirdeki kulüplerde dünyanın dört bir yanından tanınmış DJ'ler program yapar. Aynı gece birden fazla kulüp ziyaret edecek enerjiyi kendisinde bulanlar için şehrin tadını daha fazla çıkarabilirler.

Odessa’da Kesinlikle Yapılması Gerekenler

Odessa'da kesinlikle yapılması gereken nedir diye soranlara tavsiyem istasyonun hemen yanındaki Privoz pazarını ziyaret etmesidir. Eski SSCB dendiğinde akla gelen pazarların en büyüklerinden birisi olan merkezde pek çok farklı lezzeti deneme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Resmi dilin Ukraynaca olduğu şehirde Rusça ikinci dil ve İngilizce üçüncü dil olarak kullanılır. Şehrin en büyük caddelerinden birisi olan Deribasovskaya Caddesine uğramadan turdan dönmemeniz gerekir. Samimi kafeler, sanat mekanları ve güzel restoranlarla çevrili olan bu meydanda ünlü yazar ve şair Puşkin’in heykelini de görebilirsiniz.