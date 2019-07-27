Ödüllü filmler Foçalılar ile buluşuyor

Bol ödüllü filmlerin ücretsiz gösteriminin yapılacağı Phokaia Bağımsız Film Günleri, 30 Temmuz Salı akşamı başlıyor.

30 Temmuz-3 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ödüllü Filmler Foçalılarla Buluşuyor.

Foça Belediyesi ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen ‘Beşkapılar’da 5 Gece, Phokaia Bağımsız Film Günleri’nde ödüllü filmler, ödüllü yönetmenler ve ödüllü oyuncular Foçalılarla buluşacak.

30 Temmuz-3 Ağustos arası gerçekleşecek festivalde, tarihi Beşkapılar Kalesi’nin eşsiz atmosferinde 5 gece boyunca filmler izlenecek, film ekipleriyle söyleşiler gerçekleşecek.

Vuslat Saraçoğlu imzalı ‘Borç’ , Hüseyin Karabey imzalı ‘İçerdekiler’, Sefa Öztürk imzalı ‘Güven’, Süleyman Arda Eminçe imzalı ‘Suç Unsuru’ ve 7 uluslararası yönetmenin 7 kısa filminden oluşan ‘Unutma Beni İstanbul’ 5 gece boyunca Foçalılarla buluşacak.

Ödüllü oyuncular Gizem Erman Soysaldı, İpek Türktan Kaynak, Gözde Çığacı, Kaan Songün ve ödüllü yönetmenler Hüseyin Karabey, Vuslat Saraçoğlu, Sefa Öztürk, Süleyman Arda Eminçe gösterimler sonrası seyircilerle söyleşiler yapacaklar.

Ayrıca Foça Belediyesi ve festival ekibi; film seçkisi, davet edilen yönetmen ve oyuncuların dağılımı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok konuda ‘5050x2020 Sözleşmesi’ne uyduklarını taahhüt ediyorlar. 5050x2020 Sözleşmesi, Cannes Film Festivali’nde dünyanın dört bir yanından kadınların kırmızı halıda yaptıkları yürüyüşten sonra gündeme gelen, 2020 yılına kadar film festivalleri olarak cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefleyen bir sözleşmedir.

Program şöyle:

Açılış töreni ve Kokteyl

Tarih: 30 Temmuz Salı - Saat: 20.30

BORÇ

Gösterim Tarihi: 30 Temmuz Salı - Gösterim Saati: 21.00

İÇERDEKİLER

Gösterim Tarihi: 31 Temmuz Çarşamba - Gösterim Saati: 21.00

GÜVEN

Gösterim Tarihi: 1 Ağustos Perşembe - Gösterim Saati: 21.00

SUÇ UNSURU

Gösterim Tarihi: 2 Ağustos Cuma - Gösterim Saati: 21.00

UNUTMA BENİ İSTANBUL

Gösterim Tarihi: 3 Ağustos Cumartesi - Gösterim Saati: 21.00