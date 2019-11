Öğretmenlerin öyküsü anlatıldı

Efes Selçuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle farklı ve özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen " Sen bir ANA, Sen bir BABA" adlı sergide dünden bugüne Efes Selçuk'un okullarının ve öğretmenlerinin öyküsü seçkin fotoğraflarla anlatıldı. Sergi sonrasında Efes Selçuk'un öğretmenlerinin meslek anılarını anlattığı bir izleti gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakam Ekrem İnci, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, protokol üyeleri ve kentte geçmişten bugüne görev yapan öğretmenler katıldı. Millet Mektepleri'nin kurulduğu ve Ulu Önder Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Efes Selçuk'ta farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar ilk olarak kentin eğitim geçmişine dair önemli karelerden oluşan "Sen bir ANA Sen bir BABA" adlı fotoğraf sergisini gezdi. Fotoğraf sergisinin ardından Efes Selçuk'un yakından tanıdığı Betül Eraltuğ, Nurhan Yetiz, Ethem Kutsigil ve daha birçok öğretmenden Selçuk Lisesi'nin kuruluş öyküsünün ve okulda görev yapan öğretmenlerin meslek anılarının yer aldığı izletiyle katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Memleketi seven

Etkinlikte çok duygulandığını ifade eden Başkan Sengel; "Bu kentte okuyan bir kız çocuğu ve bu kentte yetişen bir birey olmaktan bir kez daha gurur duydum. İzletide konuşan ve bir kısmı burada aramızda olan birçok öğretmenin benim hayatımda da çok büyük katkıları var. Efes Selçuk'ta gerçekten çok kıymetli öğretmenlerimiz görev yaptı. Her biri geleceğe çok iyi köprü atan eğitimcilerdi. İzlediğim söyleşide ciddi anlamda şunu fark ettim; onlar bu memleketi seven öğretmenlermiş. Çünkü onlar öğrencilerine, mesleklerine aşıklarmış. Her birinin bu kentte imzası var. Yaşayan öğretmenlerimize uzun ömürler, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Her birinin emeğine sağlık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi. Sergi 2 hafta açık kalacak.