Ölem Onar'dan 'Işığın Özlemi'

Işığın Özlemi’nde, yaşarken iz bırakan; geçtiği veya unutulduğu sanılan her şeyin şiir diliyle yeniden kılık bulduğu bir zaman masalı anlatıyor şair Özlem Onar.

“Kolay başlamadı bizim yolculuğunuz...

Buram buram özlem koktu, sabır biçti, azim biriktirdi...

Sonra yüreğe düşen

Sözcüklerin ağırlığı taşıdı bizi bu masala...

Masalın ismi Işığın özü, Alin oldu...”

Gerçek yaşamdan kesitleri, kendi metaforik anlatımıyla başka bir gerçekliğe dönüştüren şair, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Anıtkabir Komutanlığı’nın yapmış olduğu “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar” ve “Anıtkabir Şeref Defteri” çalışmasında görev aldı ve İngilizce kitapların çevirisini yaptı. Dilin sınırlarını zorlarken, dile dair detayları şiirin dilinde özgün bir şekilde kullanarak okurun da kendine dair bir şeyler bulacağı bir yolculuk yaratıyor. Mitolojiden, unutulmaz eserlerden, tiyatrodan izler taşıyan Işığın Özlemi; simgesel olduğu kadar akıcı diliyle de katmanlı bir okuma sunuyor.

Yolculuk

“Sevmekten, korkmaya uzanan,

Ömrümün özeti...

Işığımın özü...”

Gizlenmiş hatıralar, yanından geçilip gidilmiş yaşamlar ve dünle bugünün bitmeyen romansı şairin dizelerinde bir araya geliyor.

Şair Özlem Onar, şiir türünü seven okurlarla Yazardan Direkt Yayınevi’nden yayımlanan ilk kitabı Işığın Özlemi’nde buluşuyor.