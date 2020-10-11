'Ölümsüz kent Assos'a ziyaretçi akını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos, günümüzde kuzey yamacına kurulmuş olan Behram köyü ile antik ve modern yaşamın kesintisiz devam ettiği ender kentlerden birisi olmayı sürdürüyor

Kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan Assos yani Behram köyü; antik limanı, Athena Tapınağı, amfi tiyatrosu, tarihi camii, köprüsü, kalesi, taş evleri, otelleri ve restoranlarıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Assos Ören Yeri'ni ve yaşamın sürdüğü Behram köyünü aynı anda gezen ziyaretçiler, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yapıyor.

Çanakkale sınırlarını kapsayan ve antik çağda Troas olarak adlandırılan bölgenin güneyindeki volkanik bir yanardağ üzerinde, Midilli Adası’nın tam karşısında M.Ö. 2000’li yıllarda kurulmuş olan Assos, akropolis üzerindeki Athena Tapınağı’ndan izlenen 360 derecelik manzarasıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Antik kentin kuzey yamacında, 1. Derece Arkeolojik Kentsel Sit Alanı ve antik surların içinde kalan Behram köyünde, sadece eski konutların restore edilmesine izin veriliyor. Koruma altındaki konutlar, tıpkı antik kalıntılar gibi buranın yerel bir taş türü olan gri renkli andezitten inşa edilmiş. Behram ya da antik çağdaki adıyla Assos; otel ve restoranların yer aldığı antik limanı, akropolis üzerindeki Athena Tapınağı, güney yamacındaki amfi tiyatrosu, bugünkü köy içerisinde kalmış olan Hüdavendigar Camii, Murat Hüdavendigar Köprüsü, tarihi kalesi ve taş evleriyle her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Şu anki nüfusu 705 olan Behram köyünde, akropolis üzerinde ilk aile çay bahçesini açan ve bugün köy ilkokulu yanında restoran işleten Hasan Cengiz, bazıları asırlık olan taş evlerin en önemli özelliğini yazın serin, kışın da sıcak olması olduğunu söylüyor . Köy sokaklarına kurdukları stantlarda gelen ziyaretçilere hediyelik eşyaların yanı sıra kendi yaptıkları gıda ürünlerini satan Behram köyünün kadınları ise, bu şekilde ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yaşayan bir köy

İzmir’den gelerek köyü gezen Dilek Aydınlıoğlu, Assos’a gelirken sadece bir antik kent ile karşılaşacağını düşündüğünü, ancak karşısında halen yaşamın devam ettiği bir köy bulduğunu belirterek, evlerin ve sokakların görülmeye değer olduğunu söyledi.

İstanbul’dan gelerek köyü gezen Ayşe Aksoy, “Buraya ilk defa geldim. Tapınağa çıktım ve manzara çok güzel. Sadece manzarası için bile buraya gelinir. Tarihi bir cami var ve çok güzel. Evler otantik, çok değişik. Herkes gelsin ölmeden önce buraya mutlaka görsün, çünkü çok güzel bir yer” dedi. Eşi Gizem ve kızı Eylül ile birlikte İzmir’den Assos’a gezmeye gelen Emre Gölboyu ise, “Assos bizce çok büyülü bir yer. Eski zamanlardaki dokuyu hala burada tadabiliyoruz. Harabeleri gezdik. Camiyi gezdik. Çok güzel dekore edilmiş bir otelde kalıyoruz” diye konuştu.

Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay ise, tarih, doğa, deniz ve kültürün buluştuğu bir köyleri olduğunu belirterek, "Türkiye’de sürekli bir yaşamın olduğu köyüz. Tarihi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Mirasımıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Köyümüz çok ziyaretçi alıyor. Bundan dolayı mutluyuz” dedi.



