"Omar ve Biz" ödüle doymuyor

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Aziz İmamoğlu'nun kurgusunu yaptığı, "Omar ve Biz" filmi, Türkiye ve Portekiz'den Arjantin'e, ABD'den Fransa'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde toplam 19 ödüle layık görüldü. Film, son olarak Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ödülünü kazandı

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı, başrollerinde Cem Bender, Ushan Çakır, Hala Alsayasneh, Taj Sher Yakub gibi oyuncuların yer aldığı filmin kurgusunu Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Aziz İmamoğlu ile Maryna Er Gorbach yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı Omar ve Biz filmi, önyargıları ve iletişim problemleri sebebiyle yalnızlaşan emekli asker İsmet karakteri üzerinden birbirini tanıma, komşuluk ve göç hikayesini anlatıyor. Film, uluslararası yolculuğuna da başarılarla devam ediyor. Omar ve Biz; bugüne kadar Türkiye'den Arjantin'e, ABD'den Portekiz'e kadar dünyanın birçok ülkesinde toplam 19 ödül elde etti.

Öğrencisi de görev aldı

Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Aziz İmamoğlu, filmin son olarak Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ödülünü kazandığını belirterek, öğrencisi Oğuzhan Boz'un da asistan editör olarak kendisiyle görev aldığını söyledi.



