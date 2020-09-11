Onur konuğu olacak

15 – 21 Ekim 2020 tarihler arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali bu yıldan itibaren sinemaya katkılarından dolayı önemli yere sahip ve iz bırakan yerli ve yabancı olmak üzere birer sinema emekçisini Onur Konuğu olarak davet etmeye kararlaştırdı.

Ve bu bağlamda Türkiye’den bu yılki Onur Konuğu Türk Sinemasının en önemli kadın oyuncularından Müjde Ar olacak. Türk seyircisi kendisini 1974 yılında ilk kez "Aşk-ı Memnu" adlı dizi ile tanımıştı. Hemen ardından 1975 yılında "Babacan" adlı film ile sinemaya geçiş yaparak özellikle kadın sorunlarını işleyen filmler ile adeta özdeşleşmişti. 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı "Tosun Paşa" adlı filmde "Leyla" karakteriyle rol aldı. Hemen ardından 1978 yılında "Kibar Feyzo" ve 1979 yılında "Lanet" gibi filmlerde yer aldı.

80li yılların Türk Sineması'nın önemli isimlerimden olan Müjde Ar, 1984'de "Fahriye Abla", 1985'de "Adı Vasfiye", 1986'da "Ah Belinda" ve 1989 yılında "Arabesk" adlı filmlerle öne çıktı. Aralıklarka da olsa günümüze kadar rol almaya devam eden oyuncuyu en son bol ödüllü "Şahsiyet" adlı dizisinde izleme imkanına sahip olduk. Balkanların Hollywood’a armağan ettiği en tanınmış ve en başarılı oyunculardan birisi olan Rade Šerbedzija ve Türk Sinemasının unutulmaz yüzü olan Müjde Ar 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir, Buca’da seyirciyle buluşacak.

Sıkı tedbirler

Pandemi dolaysıyla 6. Balkan Panorama Film Festivali sıkı tedbirler uygulayacaktır. Bu yılki programa göre 200’ün üzerine yerli ve yabancı konuk ağırlamayı planlayan festival bu sayıyı 50’ye düşürüp, sinema salonlarında ise mesafe ve diğer tedbirleri azamı ölçüde uygulayacak. Sinemayı sinema yapan temel unsurlardan biri olan sinema salonu, sinema perdesi ve seyircisi Film Festivali’nin olmazsa olmazlardan biridir. Her ne kadar ki teknik olanaklar bir ölçüde online filmlerin izlenmesini sağlıyor olsa da bu bir Film Festivali ve sinemanın büyüsünü bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Kaldı ki Türkiye’de veya dünyada bu tür Festivallerde pandemi ile ilgili gerekli tedbirler alındığında ve kurallara uyulduğunda bir sıkıntı ve riskin yaşanmadığını göstermektedir.

95 yabancı film

14 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival yoğun ilgiyle karşılandı. 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj film başvuruda bulunarak, toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yarışmaya katılacak yabancı filmler Türkiye’de ilk defa gösterilecektir. Yarışmaya katılacak yerli filmler ise İzmir’de ilk defa gösterilecektir. İki ayı aşkın yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri değerlendirme sonucunda 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için 4 dalda yarışacak filmleri belirledi. Bir Film Festivalini Festival yapan bu nitelikleri dikkate değer. Bu yıl İzmir’deki sinema severleri oldukça zengin bir program bekliyor, çünkü festival boyunca 100’ün üzerinde film gösterilecek... Ekim’de İzmir, Buca’da görüşmek üzere! Daha detaylı bilgi için festivalin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.bpff.art