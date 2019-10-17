Orkestra seçmeleri başlıyor

Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, kentin sanat yaşamına renk katacak orkestra için 19-20 Ekim tarihlerinde seçmeler yapacak. Seçmelere ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. Başkan Ali Engin "Belediye himayesinde kurulacak ve Türkiye'ye örnek olacak Çocuk Senfoni Orkestramıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kültür ve sanat çalışmaları ile dikkat çeken Narlıdere Belediyesi, belediye himayesinde Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak için geri sayıma başladı. Ortaokul ve lise çağındaki çocuklardan oluşacak yerleşik orkestra için 19-20 Ekim tarihlerinde sınav yapılacak. Narlıdere AKM'de saat 11.00'de başlayacak seçmeler, gün boyu devam edecek. Ayrıntılılar için 238 3001/ 1501 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Sanat halkın ayağına gidecek

Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefliğini, Sanatçı Kartal Akıncı üstlenecek, genel sanat yönetmenliğini ise Dilek Rodos yapacak. Orkestra sadece salon konserleri vermeyecek. Sanatı halkın ayağına götürmeyi hedefleyen belediye, sokak konserleri ile sanatı tüm vatandaşlara sevdirecek. Diğer il ve ilçelerde de konserler düzenlenecek. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Gelişim çağındaki çocuklarımız için müziğin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve projelerimizi de ona göre hazırlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Çocuk Senfoni Orkestrası'nı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli hocalar eşliğinde, belediyenin himayesinde hayata geçireceğimiz bu projenin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Sanata ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı sınavlarımıza bekliyoruz" dedi.