Oscar'a damgasını vuran film!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı. Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93. kez verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda düzenlendi.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ NOMADLAND'IN OLDU

En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. "Nomadland" filmi Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

3 OSCAR BİRDEN KAZANDI

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU

Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.



Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

Oscar'da diğer ödüllere layık görülenler ise şöyle:

En İyi Uluslararası Film: "Another Round" (Danimarka)

En İyi Belgesel: "My Octopus Teacher"

En İyi Animasyon Filmi: "Soul"

En İyi Kısa Animasyon: "If Anything Happens I Love You"

En İyi Kısa Belgesel: "Colette"

En İyi Film Müziği: "Soul"

En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (H.E.R, Tiara Thomas, D'Mile)

En İyi Özgün Senaryo: "Promising Yound Woman"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Father" (Florian Zeller, Christopher Hampton)

En İyi Görsel Efekt: "Tenet"

En İyi Sinematografi: "Mank"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Yapım Tasarımı: "Mank"

En İyi Film Montajı: "The Sound of Metal"