Oyun Makinesi çok sevildi

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, 32. yılında 'Oyun Makinesi' ile minik tiyatro severlerle buluşuyor. İlk gösterimini İzmir'de yapan Oyun Makinesi, Nisan- Mayıs tarihleri arasında farklı okullarda gösterimde olmaya devam edecek.

Pınar'ın, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve yaratıcılıklarına destek olmak amacıyla kurduğu uluslararası ödüllü Pınar Çocuk Tiyatrosu, bu sezon perdelerini 32. kez Oyun Makinesi ile açtı. İlk gösterimine İzmir'de Mart ayında okullarda başlayan Oyun Makinesi 'nin ikinci durağı Samsun'da gerçekleşti. Oyun Makinesi 17 Nisan'da, 23 Nisan Etkinlikleri kapsamında Samsun'da minik izleyicilerle buluştu. Pınar Çocuk Tiyatrosu, son durak olarak 21 Nisan 2019 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında minik tiyatro severler için sahnelendi.

Oyun Makinesi, iki kardeş olan Ege ve Elif'in yaz tatilini geçirmek üzere ailece babaannelerinden kalan çiftlik evine gitmesiyle başlayan heyecanlı bir serüveni anlatıyor. Çiftlikte teknolojiden uzak kaldıkları anda buldukları eski ama eğlenceli Oyun Makinesi ile seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan eski oyunları tekrar hatırlayarak yaşadıkları eğlenceli deneyimi anlatan interaktif oyun izleyicilerin de oyuna dahil olmalarını sağlıyor.

81 ile ulaştı

Kurulduğu günden bu yana kesintisiz olarak her yıl Anadolu'nun dört bir yanındaki çocukları tiyatronun ilham veren dünyası ile buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, bu sezon Oyun Makinesi ile yeni rotalarda minik izleyiciler ile buluşmaya devam edecek. 1987'den bu yana 81 ilde perdelerini açan Pınar Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin tüm illerinde sahne almış tek çocuk tiyatrosu olma unvanını da taşıyor.