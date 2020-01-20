Oyun Makinesi Gaziemir'de

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, İzmirli çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Çocukların eğlenerek öğrendiği 'Oyun Makinesi' adlı oyun sömestr tatili boyunca Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde karnelerini alan minik tiyatro severlerle olacak.

Pınar'ın çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve yaratıcılıklarına destek olmak amacıyla kurduğu Uluslararası Stevie Ödüllü Pınar Çocuk Tiyatrosu, 'Oyun Makinesi' adlı oyunu ile sömestr tatili boyunca Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde minik tiyatro severlerle bir araya gelecek. Pınar Çocuk Tiyatrosu 19 ve 26 Ocak 2020 tarihlerinde, 12.00 ve 14.00 saatlerinde karne alan tüm çocukları, ücretsiz olarak tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğu tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, 'Oyun Makinesi' adlı interaktif oyunu ile dijital bağımlılığa karşı geleneksel oyunların önemine dikkat çekiyor. 1987'den bu yana 81 ilde perdelerini açan Pınar Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin tüm illerinde sahne almış tek çocuk tiyatrosu olma unvanını da taşıyor.

Eğlenceli ve interaktif

Pınar Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konan 'Oyun Makinesi', iki kardeş olan Ege ve Elif'in yaz tatilini geçirmek üzere ailece babaannelerinden kalan çiftlik evine gitmesiyle başlayan heyecanlı bir serüveni anlatıyor. Çiftlikte teknolojiden uzak kaldıkları anda buldukları eski ama eğlenceli Oyun Makinesi ile seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan eski oyunları tekrar hatırlayarak yaşadıkları eğlenceli deneyimi anlatan interaktif oyun izleyicilerin de oyuna dahil olmalarını sağlıyor.