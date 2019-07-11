Oyun Makinesi turnede

Pınar Çocuk Tiyatrosu 'Oyun Makinesi' oyunu ile yaz turnesinde Burdur, Denizli, Köyceğiz, Aydın, Kiraz ve Ödemiş'te çocuklarla bir araya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında 32 yılda üç milyondan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, yaz turnesi kapsamında 16 - 23 Temmuz tarihleri arasında Burdur, Denizli, Köyceğiz, Aydın, Kiraz ve Ödemiş'te 'Oyun Makinesi' isimli oyununu köy seyirlik oyunları olarak sergileyecek.

Türkiye'nin tüm illerinde sahne alan Pınar Çocuk Tiyatrosu, minik tiyatro severlere ücretsiz tiyatro izleme fırsatı sağlayarak tiyatronun ilham veren dünyası ile buluşturma imkanı sağlayacak. 32 yıldır çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çocuklara ulaşan Pınar Çocuk Tiyatrosu turne kapsamında 6 oyun sergileyecek. Pınar Çocuk Tiyatrosu turne kapsamında 16 Temmuz Salı Burdur Gölhisar, 17 Temmuz Çarşamba Denizli Çameli, 18 Temmuz Perşembe Köyceğiz, 19 Temmuz Cuma Aydın Hatipkışla, 22 Temmuz Pazartesi Kiraz ve 23 Temmuz Salı Ödemiş'te çocuklar ile buluşacak. Tüm çocuklar 'Oyun Makinesi' adlı oyunu ücretsiz olarak izleyebilecek.