Oyun Makinesi yaz turnesinde

Türkiye'nin dört bir yanında 32 yılda üç milyondan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, yaz turnesi kapsamında 16 - 23 Temmuz 2019 tarihleri arasında Burdur, Denizli, Köyceğiz, Aydın, Kiraz ve Ödemiş Bademli Köyü'nde 'Oyun Makinesi' isimli oyununu köy seyirlik oyunları olarak sergiledi.

Türkiye'nin tüm illerinde sahne alan Pınar Çocuk Tiyatrosu, minik tiyatro severlere ücretsiz tiyatro izleme fırsatı sağlayarak tiyatronun ilham veren dünyası ile çocukları buluşturdu. 32 yıldır çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çocuklara ulaşan Pınar Çocuk Tiyatrosu turne kapsamında 6 oyun sergiledi. Pınar Çocuk Tiyatrosu turne kapsamında 16 Temmuz Salı Burdur Gölhisar, 17 Temmuz Çarşamba Denizli Çameli, 18 Temmuz Perşembe Köyceğiz, 19 Temmuz Cuma Aydın Hatipkışla, 22 Temmuz Pazartesi Kiraz ve 23 Temmuz Salı Ödemiş Bademli Köyü'nde çocuklar ile buluştu. Tüm çocuklar 'Oyun Makinesi' adlı oyunu ücretsiz olarak izledi.