Özel çocuklar ebru öğreniyor

Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesinde ücretsiz ebru kursu başlattı.

Kursa çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Engelsiz bir Narlıdere hedefiyle çalışmalarını sürdüren Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesinde ücretsiz ebru kursu başlattı. Kursa çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Kurs Mart ayı içerisinde de devam edecek. Başkan Ali Engin "Özel çocuklarımızla böyle etkinlikler yapılması hem onları hem de bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla etkinler düzenleyen Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesinde ebru kursu başlattı. Her hafta Salı günü, saat 11.00 ve 14.00 arasında düzenlenen kurslara engelli çocuklar ve aileleri katılıyor. Narlıdere'deki çeşitli okulların, özel eğitim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin de katıldığı kursta çocuklar, hayal dünyalarını ebru sanatına dönüştürüyor.

Yeteneklerini keşfediyoruz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Engelli çocuklarımız ve bireylerimiz bu tip kurslar ile hem sosyalleşiyor, hem yeteneklerini ortaya çıkarıyor, hem de el becerilerini geliştiriyor. Kurslarımız devam edecek. Tüm okullarımızı, öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyoruz. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.