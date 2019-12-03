Özkaya okulları madalya bırakmadı

Dört kıtada, 25 ülkeden yaklaşık 15 bin öğrencinin katıldığı uluslararası "Mathematics Without Borders" matematik turnuvasında Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları öğrencileri 7 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya ile büyük başarı kazandı.

Oğuzhan Özkaya Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, her yıl İngilizce olarak yapılan yarışmaya ev sahipliği yapmaktan ve aldıkları derecelenden gurur duyduklarını söyledi, " Dünya çapında yapılan bilimsel yarışma ve etkinliklerde görev almayı milli bir görev olarak gören eğitim kurumlarımız yeni başarılar ile ülkemizin bayrağını gururla taşımaya devam etti. Geleceğe dair umudum çok. Çünkü bu yaşta çocuklarım hem ülkemizi hem İzmirimizi hem de okulumuzu dünyada gururla temsil ettiler ve etmeye devam edecekler" dedi.

Sonbahar oturumu



Kazanılan başarıda emeği geçen herkesi kutlayan Oğuzhan Özkaya, sözlerinin şöyle sürdürdü: "Yarışmanın ilk aşaması olan sonbahar oturumu okulumuzda gerçekleşti. Oğuzhan Özkaya Ortaokulu olarak toplamda 66 öğrenci olarak katıldığımız turnuvada 7 altın, 4 gümüş , 11 bronz madalya ile toplamda 22 derece alarak ilk etabı tamamladık. Öğrencilerimiz şubat ayında katılacakları kış oturumunda dünyanın faklı ülkelerinden yaşıtları ile matematik kulvarında buluşmaya hazırlanacaklar. Öğrencilerimizi kutluyor ve öğrencilerimize bir sonraki oturum için başarılar diliyoruz. Ayrıca yarışmada öncü ve koordinatör olan İngilizce Matematik Öğretmenimiz Gamze Çankal ve tüm öğretmenlerime, her zaman çocuklarının ve okulunun yanında olan değerli velilerime ülkem ve çocuklarım adına sonsuz teşekkürler."