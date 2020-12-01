Pandemi yeni yazarlara ilham oldu

Pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin yeni yazarları ortaya çıkardığını belirten İkinci Adam Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün, "Eve kapanan insanlar uzun zamandır kafalarında oluşturdukları kitap yazma düşüncesini hayata geçirebilme fırsatı yakaladı" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina süreci sonrası ilk 1-2 ay içinde çok sayıda kitap yayınladıklarını belirten Başak Ergün, "Kitap yazan insan sayısı pandemi döneminde çoğaldığı gibi kitap okuyan kişilerin sayısı da bir hayli arttı. Kitabevlerinin de pandeminin ilk dönemlerinde kapalı olması sebebiyle özellikle online kitap satışlarında önemli bir artış gerçekleşti. Evde televizyon izlemekten, sosyal medya hesaplarında tüm gün boyunda dolaşmaktan sıkılan insanlar kitap okumaya da kısmen de olsa zaman ayırmaya başladılar diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci Adam Yayınları'ndan en çok roman tercih edildiğini ifade eden Ergün, "Öykü, kişisel gelişim kitaplarında satışlar arttı" dedi. Kitap satışından halen artış olduğunu anlatan Ergün, "Pandemi döneminin ilk bir iki ayından sonra kitap satışları artış göstermeye başladı ve halen de kitap satışlarındaki artış devam ediyor. İnsanlar yaşadıkları şoku atlattıktan sonra, evde geçirdikleri zamanı daha doğru bir şekilde değerlendirmeyi öğrendiler" diye konuştu.

Pandemi sürecinin tüm dünyada büyük bir kriz oluşturduğuna dikkat çeken Başak Ergün, "Yayıncılık dünyası ve yayınevleri insanların evde kitap okumaya yönelmeleri ile birlikte bu krizi diğer birçok sektöre göre daha az hasarla atlattılar" dedi.

Genç yazarlar dikkat çekiyor

İkinci Adam Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün, yayınevinin son keşfettiği yazarlar hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Edip Polat son keşfimiz oldu. Yazarın 'Azez' adlı kitabı dikkat çekiyor. Kitap kısa bir süre içerisinde 5'inci baskıya ulaştı.Edip Polat, bu başarıyı yakalamasının hemen ardından ikinci kitabı olan 'Etkileyen Anne Babalar' adlı kitabını da İkinci Adam Yayınları aracılığı ile yayınlandı. Son dönemdeki bir diğer keşfimiz ise, 19 yaşında üç kitabı yayınlanmış bir yazar olan, Zafer Mert Çalışır. Genç yazarın, Mucizevi, Kardan Adam ve Gözyaşlarına Gömüldüm adlı kitapları dikkat çekiyor."