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Paris'te depremzede çocuklar için sahneye çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk keman virtüözü Bartu Elçi-Özsoy ve Fransız piyanist Clement Caillier, 6 Şubat'ta meydan gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için konser verdi.

Paris'te depremzede çocuklar için sahneye çıktı
11 Nisan 2023 Salı 13:13

Fransa'nın başkenti Paris'te, Hotel de Soubise'de, Türk müzisyen Elçi-Özsoy'un inisiyatifiyle hayata geçirilen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde Jeunes Talents Derneğince düzenlenen konserden elde edilen gelir, 6 Şubat'ta meydan gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için kullanılacak.

Konserin gelirleri, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ve bu kurumun Türkiye ve Suriye'deki ekiplerine bağışlanacak.

RecitHall platformundan canlı yayımlanan konserde, Türk keman virtüözü Elçi-Özsoy ve Fransız piyanist Caillier, "Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için bağış" çağrısında bulundu.

Besteci Antonin Dvorak'ın "Annemin Öğrettiği Şarkılar" ve Johannes Brahms'ın "Ninnisi" eserleri konser repertuvarında yer alırken, Elçi-Özsoy ve Caillier, seyirciden gelen istek üzerine Mozart'ın Türk Marşı eserini iki kez çaldı.

Konsere, UNICEF Paris Saint-Denis Komitesi Başkanı Carole Bretos da katıldı.

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, UNICEF'in internet sayfasından 24 Nisan'a kadar bağış yapabilecek ve konser de bu tarihe kadar RecitHall platformundan izlenebilecek.

Paris'teki eğitim hayatına 11 yaşında başlayan Elçi-Özsoy, Paris Konservatuvarının keman, Paris Müzik Okulunun orkestra şefliği bölümlerinin en genç mezunları arasında yer alıyor ve iki kurumda da yüksek lisans ve bestecilik yapıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #Fransız piyanist Clement Caillier #Jeunes Talents Derneği #konser #Türk keman virtüözü Bartu ElçiÖzsoy
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