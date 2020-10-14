Patara, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, 1500 yıl sonra tiyatro oyunu sahnelendi. Tarihi bir gün yaşanan Patara Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu'nda, Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu oyuncuları 'Kanlı Nigar'ı sahneledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu onarıldı. Onarılan Roma Antik Tiyatrosu'nda 1500 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu sahnelendi. Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın desteğiyle 'Kanlı Nigar' adlı oyunla, Patara Antik Roma Tiyatrosu'nda izleyicilere tarihi bir gece yaşattı. Oyunu, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini ve rejisini yapan ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları Ahmet Gülhan, Müfit Kayacan, Patara Muhtarı Arif Otlu ile belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Ayakta alkışlandı

Sadık Şendil'in yazdığı 2 perdelik oyunun yönetmenliğini, aynı zamanda Yeşilköylü olan Müfit Kayacan ve yaşamını Kalkan'da sürdüren sinema sanatçısı Ahmet Gülhan yaptı. Oyunda, aralarında Patara kazılarında işçi olarak çalışan Yaşar Kelek, berber Cem Sultan Alkaya, Kalkan PTT Müdürü Gürhan Arıtürk, emekli öğretmen İkbal Türel ile farklı mesleklerden Fatma Karakitapoğlu, kızı Gülsüm Karakitapoğlu, Özcan Körpe, Selver Aydoğdu, Çağrı Sağırdak, Fadime Gümüş, Özcan Kelek, Ali Ergün, Fatih Aydoğdu ve Aysel Gümüş rol aldı. Oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Mutlu Ulutaş, yönetmen Müfit Kayacan ve oyunculara birer plaket ile çiçek hediye etti.

Bir arada olmak güzel

Başkan Mutlu Ulutaş, "2020 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle büyük sevinç yaşadık. Ancak dünyada koronavirüs nedeniyle farklı bir süreç yaşanıyor. Önce sağlık. Ama her şeye rağmen bir araya gelmek çok güzel. 1500 yıl sonra bu amfitiyatroda beraber olmak, 1500 yıl öncesinin aynısını yaşamak bizi çok heyecanlandırdı. Bu bir başlangıç. Bundan sonra bu tür etkinliklerle bu süreci devam ettireceğiz. 2021 yılının da Patara Yılı olarak devam etmesini istiyoruz. Bu geceyi bize yaşatan Yeşilköy Halk Tiyatrosu ve yönetmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı da "Bu ambiyansa ev sahipliği yapmış 1500 yıl önce atalarımız, 1500 yıl sonra gurur duyduğumuz, kendilerini izlemekten zevk ve keyif aldığımız onların nesilleri, burada harika bir oyunu sergiledi. 2020 yılı turizm temamız Likya'nın başkenti Patara. Dünyanın ilk demokratik meclisi Likya Birliği Meclisi'nin bulunduğu bu topraklar ve bu topraklarda bugün bize bu müthiş ambiyansı yaşatan Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Kaş'ımızın bir abidesi. Bu kardeşlerimiz 1500 yıl sonra büyük bir ruhu canlandırdı. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.