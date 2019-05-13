Pazar Yerleri fotoğrafları ödüllendirildi

İzmir Doğalgaz, İzmir Fotoğrafçılar Odası işbirliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu. 1934 eserin katıldığı yarışmada 3 esere derece, 3 esere mansiyon verilirken, 40 eser ise sergilenmeye değer bulundu.

'Pazar Yerleri' konusuyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Yardımcısı Cebrail Özdemir, İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, yarışma jürisi, ödül ve sergiye değer görülen eser sahipleri ve çok sayıda fotoğraf sever katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, yarışmalar ile ülkemizin değerlerine de sahip çıkıldığına dikkat çekerek, "İzmir Fotoğrafçılar Odası ile birlikte 2012 yılından bu yana aralıksız olarak fotoğraf sanatını ve sanatkarlarını desteklemek üzere bu yarışmayı düzenliyoruz. Her sene belirlenen konular doğrultusunda gelen fotoğraflarla önemli sayıda materyaller toplanarak görsel hafızanın genişletilmesine katkı sunuyoruz. Bu sene de Türkiye çapında gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza ülkemizin birçok kentinden çok sayıda katılım oldu. Jüri üyelerimiz 1934 eseri titizlikle inceleyerek değerlendirmesini yaptı. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafların bizim için son derece değerli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Katılımcılarımıza, jüri üyelerimize ve yarışma kuruluna katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Geniş katılım



Yarışmaya katılan eserlerin özgünlük, içerik ve teknik kriterler açısından önemli düzeyde olduğunu belirten Oda Başkanı Yavuz ise, "Her sene gerek katılımcı sayımız gerekse fotoğrafların kalitesinde önemli bir artış gözlemliyoruz. Bu sene birbirinden değerli fotoğraflar seçici kurulumuzun beğenisine sunuldu. Zorlu bir değerlendirme sonucunda seçimlerimizi gerçekleştirdik. Amatör ve profesyonel düzeydeki tüm katılımcılara ve değerli jüri üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende yarışmanın birincisi Hüseyin Opruklu'ya 5 bin lira, ikinci Bülent Suberk'e 2500 lira, üçüncü Serkan Ülker'e 1250 lira para ödülü verilirken, mansiyona hak kazanan Ahmet Turan Kural, Fatih Muhammet Topal ve Neşe Arı 500'er lira ile ödüllendirildi. Törende ayrıca yarışma jürisinin sertifikaları teslim edildi.