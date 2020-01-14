Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek

38. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali başlıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü develerinin buluştuğu Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, bu yıl bambaşka bir heyecanla güreş severlerin karısına çıkacak.

Bu yıl 38.'si düzenlenen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali'nde Türkiye'nin en ünlü 5 çift pehlivan devesi, Altın Artemis Ödülü için güreşecek. Güreş severlerin ilgiyle beklediği festival öncesinde Selçuk Efes Kent Belleği "Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı" konulu panele ev sahipliği yapacak. Efes Selçuk Belediyesi'nin katkıları ve Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı'nın organizasyonuyla deve güreşlerinin Kırkpınarı olarak bilinen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, bu yıl her zamankinden daha farklı bir heyecanla 19 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda binlerce güreş severi ağırlayacak. Geçmiş yıllarda en yüksek seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, aynı zamanda Dünya Festivaller Kitapçığı'nda da yerini almayı başardı. Dünya basını tarafından da ilgiyle takip edilen festivalde bu yıl ayrı bir heyecan yaşanacak. 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Selçuk Efes Kent Belleği'nde saat 09.30'da "Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı" adlı panelle başlayacak olan festival, saat 12.00'de develerin şehir merkezinde gerçekleştireceği kortej yürüyüşü ile devam edecek. Yürüyüş sonunda, İstasyon Meydanı'nda yapılacak olan "En süslü Deve ve Altın Havan" yarışması ile festival heyecanı kent sokaklarını saracak.

Altın Artemis için görüşecekler

Türkiye'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin birçok ilinden gelen develerin güreşeceği 38. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, bu yıl bir ilke de ev sahipliği yapacak. 5 Çift pehlivan deve Altın Artemis Ödülü için güreşecek. Her yıl Ocak ayının üçüncü Pazarı yapılan ve bu yıl 38.'sinin düzenleneceği Uluslararası Geleneksel Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin güreşler için hazır olduklarını kaydeden Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, havanın da güzel olması ile birlikte tüm güreş severleri 19 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Pamucak Arenada yapılacak olan güreşlere davet etti.