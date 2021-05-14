REKOR FİYATA SATILDI
REKOR FİYATA SATILDI
0
WHATSAPP İÇİN SON GÜN!
WHATSAPP İÇİN SON GÜN!
0
MEKTUBUNA REKOR FİYAT İSTENDİ!
MEKTUBUNA REKOR FİYAT İSTENDİ!
0
16 EŞİ 151 ÇOCUĞU VAR!
16 EŞİ 151 ÇOCUĞU VAR!
0

Picasso'nun tablosu 103 milyon dolara satıldı

20'nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)' eseri ABD'deki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara satıldı

Picasso'nun tablosu 103 milyon dolara satıldı
14 Mayıs 2021 Cuma 12:55

ABD’nin New York şehrinde Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)’ adlı tablosu 103 milyon dolara satıldı. Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga’da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #picasso #marie therese
Önceki Haber
İhracat yapacağız ama konteyner yok!
Sonraki Haber
43 yıl sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı!
“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli oldu
“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli oldu
0
İzmir'de dans sınır tanımadı
İzmir'de dans sınır tanımadı
0
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 19 Mayıs dans yarışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 19 Mayıs dans yarışması
0
Gezgin Kadınlar’ın objektifinden dünya çocukları
Gezgin Kadınlar’ın objektifinden dünya çocukları
0
Oscar'a damgasını vuran film!
Oscar'a damgasını vuran film!
0
Konak'ta 23 Nisan Resim Yarışması Ödülleri minik sahipleri ile buluştu
Konak'ta 23 Nisan Resim Yarışması Ödülleri minik sahipleri ile buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.