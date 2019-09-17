Picasso'ya yeni bir bakış

Ünlü Fransız Sanatçı Bernard Pras'ın ilhamını Pablo Picasso'nun Dora Maar temalı tanınmış portresinden aldığı ve 'Dora' adını verdiği eser ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İzmir Fransız Kültür Merkezi'ndeki enstalasyon öncesinde sanatçının da katıldığı basın toplantısı düzenledi. Ünlü sanatçı, eserin tamamını İzmir'de günlük hayatta kullanılan, bit pazarından aldığı ya da geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığını söyledi. 'Anamorfik illüzyon' (Belirli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu görünen resim) tekniğini kullanarak yoğun bir çalışma sonucu Dora adını verdiği eseri tamamlayan Pras, "Ressamlardan farklı olarak kullandığım her nesneye belirli bir boyut ve anlam katıyorum. Fikirlerimi yalnızca bir tablo üzerinde anlatsaydım, kendimi sınırlanmış hissederdim. Bu teknikte hayal gücünün sınırı yok" dedi.

Arkas Sanat Merkezi'ndeki 'Picasso: Gösteri Sanatı' sergisiyle eş zamanlı olarak sergilenen Dora-Bernard Pras enstalasyonu ilk günden büyük ilgi gördü. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, Pras'ın ilhamını Pablo Picasso'nun Dora Maar isimli portresinden, hammaddesini ise İzmir'den aldığı eserin yıl sonuna kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi. İzmir Fransız Kültür Merkezi'ndeki enstalasyonların kentin kültür hayatına değer katan sanat etkinlikleri olmasına özen gösterdiklerini belirten David, yeni eğitim öğretim yılında da bir çok sürprizlerinin olduğunu söyledi.

Fransızca deneyimi

İzmir Fransız Kültür Merkezi'nin etkinliklerle dolu yeni eğitim ve öğretim dönemi 21 Eylül Cumartesi saat 11.00 - 17.00 arası 'Açık Kapı' adı verilen tanıtım günü ile başlayacak. Bir gün boyunca Fransızca ücretsiz deneme kursları, film gösterimleri, sergi, müzik, çeşitli atölyeler, oyunlar, yeme/içme stantları yer alacak. Caroline David, yıl boyunca düzenledikleri kurslarla 1500'den fazla kişiyi ağırladıklarını ifade ederek Açık Kapı etkinliğinde İzmirlilerin Fransız dili ve kültürünü yakından keşfetme fırsatı yakalayacaklarını belitti. n Müge Yunt

Birlikteliğimiz sürsün

İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak da, "Pras, eserleriyle dünya genelinde hayranlık uyandıran bir sanatçı. Eserlerini ancak doğru açıdan bakarsanız görebilirsiniz" dedi. Kendisini İzmir'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Toprak "Eminiz ki birlikteliğimiz devam edecektir. İzmir Fransız Kültür Merkezi ise İzmirlileri hem sanat hem de kültür hayatıyla buluşturmada önemli bir görev üstleniyor. Tanıtım Günü'nü kaçırmayın. Açık Kapı etkinliğiyle o gün İzmir Fransız Kültür Merkezi'nin kapısından içeri girdiğinizde, aslında kendinize yeni bir dünyanın da kapılarını açmış olacaksınız" dedi.