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Piyanist Gatenyo’dan Los Angeles’ta kültürler arası barış konseri

Dünya çapında performans sergileyen, sahne sanatlarına dayalı bir kültürel hareket olan Apricot Music and Art (kayısı müzik ve sahne sanatları) son olarak musevi ve müslüman kökenli besteci ve müzisyenlerden oluşan çok başarılı bir konser projesine Los Angeles'ta imza attı

Piyanist Gatenyo’dan Los Angeles’ta kültürler arası barış konseri
26 Temmuz 2022 Salı 12:49

Apricot M&A ve Los Angeles musevi orkestrası ile beraber yapılan konser Yunus Emre organizasyonu tarafından 12 haziran akşamı American Musevi Universitesinin Gindi auditoriumda sunuldu . Kültürler arası tolerans ve sevginin artması yönünde büyük bir adımın atılmasını sağlayan bu konserin kazancı Unicef aracılığıyla Ukraynalı çocuklara bağışlandı. Programdaki Türk ve İsrail kökenli iki Grammy ödüllü sanatçıların yanısıra ünlü bestecimiz  Ulvi Cemal Erkin piyano konçertosunun ABD'deki ilk seslendirilişi, LA Jewish senfoni eşliğinde şef. Dr.Noreen Green ve piyanist Doç. Dr Ayşe Taşpınar Gatenyo tarafından gerçekleştirildi.

Grammy ödüllü sanatçı  Sharon Farber tarafından bestelenen “Aşkına “ eseri  ise konsere ismini  veren parça oldu. Konserde orkestra ve koronun yanı sıra ünlü virtüöz Ömer Faruk Tekbilek, JB Gordon , Alfredo Schiftan, Asher Shasho Levy,Jim Grippo ve Chloe Pourmorady gibi çok değerli müzisyenler eşliğinde 4 lisanda şarkılar söylendi ve yeni eserler sunuldu.

Arap kökenli besteci Nabil Azzam’ın dünyaca ünlü bir ladino şarkı olan Avram Avinu’dan esinlenerek bestelediği Dance of Abraham eseri büyük ilgi gördü.Bu özel konser için iki  genç Türk besteci iki tane yeni eser hazırladı. Önder Özkoç’un Yunus Emre ilahilerinden esinlenerek yazdığı Medley of Love eşliğinde Vedat Gürsoylu semazen olarak yer aldı.Grammy ödüllü bestecimiz Erberk Eryılmaz ise Edirne de sufi geleneğinden esinlenerek ortaya çıkan maftirimlerin ( musevi ilahileri) çok sesli versiyonun ilk seslendirilişini  Hazan Hayim Mizrahi eşliğinde sanatseverlere buluşturdu.

Çok yakında Osmanlı ‘dan günümüze albümüyle piyasaya çıkacak olan maftirimlerin aranjmanlarını Hakan Ali Toker Doç. Dr Ayşe Taşpınar’ın içrasıyle Apricot M&A tarafından müzikseverlere buluşturacaktır.

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