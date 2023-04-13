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Polisler, Bolu'da Türk Kızılaya kan bağışında bulundu

- Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy:- "Biz, 10 Nisanlarda, Polis Haftası'nda kan vermeyi özellikle geleneksel hale getirdik. Bundan sonra da bunu onur ve gururla sürdürmeyi düşünüyoruz"

Polisler, Bolu'da Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
13 Nisan 2023 Perşembe 21:57

BOLU (AA) - Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kapsamında kan bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Saddettin Aksoy ile çeşitli birimlerden polisler, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının mutfak kısmında Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay yetkilileri tarafından Aksoy'a yapmış olduğu kan bağışlarından dolayı bronz madalya ve teşekkür belgesi taksim edildi.

Kan bağışı kampanyası hakkında Aksoy, gazetecilere, aldığı madalyanın çok değerli olduğunu, gururla taşıyacağını, gümüş ve altın madalyaya da ulaşacağını ifade etti.

Kanın insan tarafından üretilemeyen tek ilaç olduğunu anlatan Aksoy, herkesi kan bağışında bulunmaya davet ettiğini kaydetti.

Aksoy, Türk polisinin şimdiye kadar canıyla olduğu gibi kanıyla da vatandaşın hizmetinde olduğunu anlatarak, "Personelimizin ilgisi oldukça yoğun. Ramazan olduğu için kan bağışımızı iftardan sonraya aldık. Biz, 10 Nisanlarda, Polis Haftası'nda kan vermeyi özellikle geleneksel hale getirdik. Bundan sonra da bunu onur ve gururla sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.


Etiketler; # Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy #kan bağışı #polis haftası #türk kızılayı
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