'Portakal Çiçeği'nin kostüm 1.'si İzmir'den

Bu yıl 7'incisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı Kostüm Tasarım Yarışmasının birincisi İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nden Tasarımcı Özlem Minaz Çelebi oldu. Çelebi, yaptığı açıklamada, uluslararası bir organizasyonda böyle bir başarı elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

'Portakal Çiçeği'nin kostüm 1.'si İzmir'den
28 Nisan 2019 Pazar 14:20

Yarışmada tasarlanan kostümlerin konu gereği tarihi simgeleri barındırması gerektiğini aktaran Çelebi, "Yarışma kapsamında tarihte iz bırakmış Anadolu Medeniyetlerinden örnekler, kraliçelerin kıyafetlerinden esinlenebileceği belirtiliyordu. Kraliçe Zenobia da benim esin kaynağım oldu. Zenobia'nın paralarındaki hilal, buğday, sekizli güneş ve kerkenes kuşundan ilhamla tasarımımı oluşturmaya karar verdim." dedi. Kostümün tasarımının ardından hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğine işaret eden Çelebi, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ekibine ve müdürü Şule Aydın'a teşekkürlerini dile getirdi.

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