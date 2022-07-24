EBRU GÜNDEŞ'IN ACI GÜNÜ
EBRU GÜNDEŞ'IN ACI GÜNÜ
0
IŞIKLARI GÖREN TELEFONA SARILDI
IŞIKLARI GÖREN TELEFONA SARILDI
0
TURİSTİN ÇANTASINDAN PARA ÇALAN KARGA
TURİSTİN ÇANTASINDAN PARA ÇALAN KARGA
0
ATATÜRK'ÜN 5 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI...
ATATÜRK'ÜN 5 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI...
0
banner776

“Proud to be a Banjara” İzmir’de tanıtıldı

Dünya Hindistan Banjara Roman Federasyonu Başkanı Dr. Rama Naik tarafından Banjara Roman topluluğunun tarihsel hikâyesini anlatmak için kaleme alınan “Proud to be a Banjara” (Banjara olmaktan gurur duyuyorum) kitabının tanıtımı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez İzmir'de yapıldı

“Proud to be a Banjara” İzmir’de tanıtıldı
24 Temmuz 2022 Pazar 16:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Roman toplumunun yaşadığı sıkıntılara ışık tutmak ve çözümler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Hindistan Banjara Roman Federasyonu Başkanı Dr. Rama Naik tarafından yazılan ve Banjara Roman topluluğunun tarihsel hikâyesini anlatan “Proud to be a Banjara” (Banjara olmaktan gurur duyuyorum) kitabının tanıtımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez İzmir'de yapıldı. Dr. Rama Naik, İzmir’de olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek “Dünyadaki Romanlarla benzerlikler gösteren kökene sahip, ortak acıları paylaşmış Hindistan’ın Banjara topluluğunun saygı ve sevgilerini iletiyorum” dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Fikrimİz binasındaki tanıtım toplantısına Dünya Hindistan Banjara Roman Federasyonu Başkanı Dr. Rama Naik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan, Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ile yurttaşlar katıldı.

“Halkımın yaşadığı zorlukları anlatan bir kitap”


Yazdığı kitabın hikayesini de paylaşan Dr. Rama Naik, şunları söyledi: “Bu kitap benim yaşadıklarımla ilgili. Çocukluğumdan bu zamana kadar yaşadığım, halkımın kültürünü ve karşılaştıkları zorlukları anlatan bir kitap. Eğitim almak için çabaladıktan sonra kafamda bir takım sorular oluşmaya başladı. Bu sorular hem Banjara hem de Roman toplumunun soruları. Dünyayı dolaşıp Roman vatandaşlarla tanıştığım ve iletişime geçtiğim için de çok mutluyum. Şunu fark ettim ki aslında ortak bir tarihe ve aynı sorunlara sahibiz. Bu nedenle iki toplum arasındaki benzerlikleri araştırmaya yöneldim. Hala cevabını almadığım birçok soru var. O nedenle yolculuğum devam ediyor.”

“İzmir Roman kültürünün başkenti olmalı”


Başkan Danışmanı Ahmet Altan, Roman toplumu açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, “Kentimizi Roman kültürünün araştırma merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için de Tepecik'te bir merkez açıldı. Ve birçok araştırmayı, çalışmayı bu merkez çatısı altında toplayarak Roman toplumunun hayatına ışık tutmak istiyoruz” dedi.
Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları toplantılarda İzmir’in Roman kültürünün başkenti olması yönünde fikir birliğine vardıklarını ve bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Önceki Haber
Limontepeli çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor
Sonraki Haber
Çöp evin kilitli odasından çocuk çıktı!
Barışın sesi Bayraklı’dan yükseldi!
Barışın sesi Bayraklı’dan yükseldi!
0
İzmir'de engelsiz müze ziyaretçilerini bekliyor
İzmir'de engelsiz müze ziyaretçilerini bekliyor
0
Genç İzmir’in ilk oyunu sahnede
Genç İzmir’in ilk oyunu sahnede
0
Karşıyaka'da şenlik var!
Karşıyaka'da şenlik var!
0
Bornova’da açıkhava konserleri sürüyor
Bornova’da açıkhava konserleri sürüyor
0
Karabağlar TSM Korosu “Yaz Konseri”yle vatandaşlarla buluştu
Karabağlar TSM Korosu “Yaz Konseri”yle vatandaşlarla buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.