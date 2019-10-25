PTT'den "Sakin Şehirler" konulu sürekli posta pulu ve ilk gün zarfı

Şirketimiz tarafından Türkiye'nin huzurlu, sakin ve yaşanılabilir yerleşim yerlerinden olan Seferihisar, Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli "Sakin Şehirler" konulu sürekli posta pulları ve ilk gün zarfı 25 Ekim 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bugün tedavüle sunulan "Sakin Şehirler" konulu sürekli posta pulları 20 Kuruş, 2,40 TL, 5,50 TL, 8,40 TL ve 19,00 TL bedelli (26 x 41 mm boyutunda) söz konusu pula ait (140 x 210 mm boyutunda) 37 TL bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA" adresinde "Sakin Şehirler" konulu sürekli posta pulları, 25.10.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı