Rastgeldi, 'Kökler' ile Adnan Saygun'da

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında ressam Hasan Rastgeldi'nin sanat yaşamındaki 50 yıllık birikiminden kapsamlı bir seçkiyi İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Hasan Rastgeldi 50. Yıl Retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, eğitimci ve sanatçı Hasan Rastgeldi'nin ilk resimlerinin Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne kabul edildiği 1970 yılından günümüze uzanan üretiminden örnekler içeriyor. Sanatçının beslendiği kültürel kaynaklara ve yarım asrı bulan üretimine atıfla "Kökler" adı verilen sergide "Bir Anadolu Bin Anadolu", "Yazının Rengi", "Anadolu Höyükleri" gibi serilerden eserlerin yanı sıra sanatçının renk ve kompozisyon ustalığını gösteren peyzajları ve figüratif resimleri yer alıyor. Resimlerinde Göbeklitepe'den Nemrut'a, Zeugma'dan Efes'e kadar Anadolu topraklarından beslendiğini belirten Hasan Rastgeldi şöyle diyor: "Pitoresk, antik, mitolojik, etnografik zenginliklerin, güzelliklerin peşindeyim. Resimlerim geçmişime ve kültürel kaynaklara uzanan köklerimdir." Sergi 15 Ocak 18.00'de açılacak ve 15 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hasan Rastgeldi kimdir?

Hasan Rastgeldi 1945 yılında Urfa'nın Tülmen Köyü'nde doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü 1970 yılında tamamladı. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde eserleri sergilendi. 1982'de Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1987'de resim dalında sanatta yeterlilik aldı. 1989'da Salzburg Yaz Akademisi'ne giden sanatçı, Prof. Hans Baschang ile resim çalışmaları yürüttü. 1990'lı yıllarda Ege Üniversitesi Konservatuarı'nda halk oyunları eğitimi verdi. Sahne dekorları ve kostümler tasarladı. Aynı dönemde çalıştırdığı okul ekipleriyle katıldığı uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Bugüne kadar 60'ın üzerinde kişisel sergi açan sanatçı yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma ve grup sergiye katıldı. İtalya'da 2002'de "Floransa'nın İmajı" konulu Caterina de' Medici yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Rastgeldi çalışmalarını İzmir'deki atölyesinde sürdürüyor.