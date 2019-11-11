Rektör İnan'a Mustafa Ödülü

İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen Mustafa Ödülleri'ne, bu yıl İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan layık görüldü.

İran'daki "Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı" tarafından, bilimin gelişimine katkıda bulunmak, İslam dünyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri teşvik etmek amacıyla verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) adını taşıyan "Mustafa Ödülü" İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'a takdim edildi.

200 üniversiteden 500 kişilik jüri

Bu yıl ödül kategorileri, "Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi", "Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi", "Nano Bilim ve Nano Teknoloji" ve bu sene yeni eklenen "Bilim İnsanları" olarak sıralandı. 200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımları ile üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara istinaden ödülün sahibi oldu.