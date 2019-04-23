Renan Bilek, Liyakat için söyledi

Liyakat Derneği (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) oyuncu ve müzisyen Renan Bilek'i İzmirli sanatseverlerle buluşturdu. Anlatılı konser programı aranjmanlar, KİTVAK Askıda Oda Projesi'ne destek vermek amacıyla sahnelendi. Liyakat Derneği'nin düzenlediği gece, konuklara nostaljik bir müzik yolculuğu yaşattı. Sorella Events ve Megaplus Dergisi'nin düzenlediği gecede tüm şarkılara konuklar tarafından eşlik edildi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Doksanlar, Yeşil Deniz ve Yeni Gelin gibi sevilen televizyon dizilerinden tanıdığımız ve daha önce de 'Aramızda Kalsın' adlı tek kişilik gösterisiyle defalarca sanatseverlerle buluşan Renan Bilek geçmiş yılların sevilen şarkılarını seslendirdiği 'Aranjmanlar' anlatılı konserin açılışında konuşan Liyakat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, "Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile her alanda olduğu gibi, çeşitli sanat dallarında gerçekleştirilen projelerin önemini de vurgulamak, farklı bir alana dikkat çekmek, Renan Bilek'in müzik yolculuğunda kendisine eşlik etmek ve hep birlikte keyifli bir akşam geçirmek temennisi ile planladığımız 'Renan Bilek - Aranjmanlar' adlı konserindeyiz. Bu akşam burada, hem Türkçe Sözlü hafif müziğin o çok sevdiğimiz şarkılarını dinleyip, notalara ve melodilere kendimizi bırakıp, hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek nostaljik bir yolculuğa çıkacak, hem de KİTVAK Askıda Oda projesine konser katılımcıları sayesinde destek sağlayacağız" dedi.

Girişimciliğe destek

Eskinazi, "Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (Liyakat) olarak 8 yıldır, gençlerin ve kadınların hayatında farkındalık yaratmak, girişimlerini desteklemek, girişimciliğe öncü olabilmek, yaşadığı şehre, ülkeye ve dünyaya, toplumsal ve ekonomik alanlarda artı değer katmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz" diyerek sözlerini "Müziğin öylesine büyüleyici bir dili vardır ki; herkesin gönlüne farklı yollardan hitap etse de, kimse bu dile karşı kayıtsız kalamaz" şeklinde tamamladı.

Fransızca ve Türkçe şarkıların çokça söylendiği ve tüm katılımcıların keyifle katılımda bulunduğu şarkılar arasında İngilizce, İspanyolca, Ermenice ve Rumca ezgiler de yer aldı. Renan Bilek'in sohbetiyle de zenginleşen programın tadı damaklarda kaldı.