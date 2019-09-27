Rengimiz Sanat Grubu'ndan karma sergi

İzmir'de faaliyet gösteren Rengimiz Sanat Grubu üyesi sanatçılarının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı. 26 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi'nde 11 Ekim tarihine kadar sanatseveri ağırlayacak.

Rengimiz Sanat Grubu üyesi sanatçı Jale Ersoy, 26 ressamın eserlerinin sergileneceği karma sergiye İzmirli bütün sanatseverleri davet etti. Ağaç, tuval ve kanvas tabloların yer aldığı sergideki eserlerin yoğun bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Ersoy, "Rengimiz Sanat Grubu olarak geniş bir perspektifte yer bulan temalarda eserler ortaya koyuyoruz. Bu sergimizde 26 sanatçı arkadaşımızın yoğun bir emeğin ürünü olan eserlerini İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Tüm İzmirlileri sergimize bekliyoruz" diye konuştu.

Rengimiz Sanat Grubu'nun karma sergisinde şu sanatçıların eserleri yer alıyor:Bülent Öztürk, Serdar İlter, Jale Ersoy, Tülay Erbaysal, Neşe Almasulu, Figen Yılmaz, Suna Genç, Gülay Karaçelebi, Pınar Sözer, Rezzan Demirhan, Nihal Güven, Dilek Aydın, Emine Erdoğan, Veysel Çağlar, Feramuz Alev, Ayşin Tetik, Ayten Baysal, Nursel Şahin, Filiz Yapıcı, Tülay Önerler, Şenay Türkgülü, Dilet Taşçı, Tülay Şıvgın, Nuran Yeniyurt, Selma Saygılı, Şükriye Şenbak.