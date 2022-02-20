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Ressam Neşe Özyavuz, ilk kişisel sergisini İzmir'de açtı

Ressam Neşe Özyavuz'un "Zamansız Mekansız" ismini taşıyan ilk kişisel sergisi, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ressam Neşe Özyavuz, ilk kişisel sergisini İzmir'de açtı
20 Şubat 2022 Pazar 09:23

Turgut Pura Vakfı Resim ve Heykel Galerisi'ndeki serginin açılışına, çok sayıda davetli katıldı.

Daha önce pek çok karma sergiye katılan Özyavuz, son 2 yılda yaptığı resimlerden oluşan seçkiyi beğeniye sundu.

Özyavuz, açılışta yaptığı konuşmada, 5 Mart'a kadar görülebilecek sergide yer alan resimlerde, kadın portreleri üzerinden insanın duygusal süreçlerini yansıtmayı amaçladığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ressam #neşe özyavuz #resim sergisi #izmir
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