Ressam Şevket Dağ'ın eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluştu

İzmir'de Folkart Gallery, Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' adlı sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatseverlerden tam not alan sergide, 60 adet eser ve Dağ'ın kişisel eşyaları ile birçok yazışması da yer aldı

İzmir'de yer alan Folkart Gallery'de Türkiye'de ilk kez tamamı ressam Şevket Dağ'ın eserlerinden oluşan bir sergi açıldı. “Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisinde 60 eser yer aldı. 42 farklı koleksiyoner ve eser sahibi kurumun eserlerini verdiği sergide, Şevket Dağ'ın başyapıtı olarak gösterilen 'Ayasofya İçi' adlı eser de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, küratörlüğünü ise Özdemir Erdem üstlendi. Sergide 60 adet eserin yanı sıra ressam Şevket Dağ'ın eskiz defterleri, kullandığı paleti, şövalesi, boya kutusu, fotoğrafları gibi kişisel eşyaları ve de birçok yazışması da yer aldı. Sergi nedeniyle 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' adlı Türkçe ve İngilizce, 320 sayfalık bir albüm de hazırlandı. Albümde, Sinan Genim, Fahri Özdemir, Evrim Altuğ, Malik Aksel, Cemal Tollu ve Şeref Akdik'in yazılarının yanı sıra, eserleri ve kendisiyle ilgili dokuman ve objelere de yer verildi.

SANCAK: ÇOK EMEK VERDİK

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Şevket Dağ Türk resminin en üst noktalarında olan bir üstat ve sanatçıydı. Toplam 250 eseri var. Bunların yaklaşık 100'ü kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. 150'sinden 60'ını bir araya getirebildik. Çok zor oldu, çok emek verdik. Birkaç yıldır uğraştığımız bir sergi. Gerçekten emeğimize değdi. Ben bütün İzmirlileri, bütün Türkiye'yi bu sergiye davet ediyorum. Kaçırılmaması gereken bir sergi. Ayasofya eseri, 1943 yılından beri aynı duvarda duruyordu. İlk defa bugün burada sergileniyor. Birçok eser buna benzer hikâyeye sahip. Bu kapsamda yapılmış en büyük Şevket Dağ sergisi. Bunu Ankara'ya da İstanbul'a da taşıyacağız" diye konuştu.

TOPRAK: ŞEVKET DAĞ GENİŞ BİR UFUK AÇIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak, "Folkart grup olarak çok önemli bir işlev görüyor. İzmir'in kültür yaşamında, sanat alanında bu galerisiyle önemli bir boşluğu dolduruyor. Fahri Bey'in seçkisi son derece düzgün bir seçki. Ulaşılması zor birtakım materyallerin bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Şevket Dağ"ı çalışmak son derece zor bir alan. Hemen hemen hiçbir şey bulamadık başlangıçta. Folkart, zoru başardı ve bize değerli bir sergi hediye etti. Bu sergi Ankara'ya da gidecekmiş. Bu büyük bir şans. Şevket Dağ'ın resmi bize birçok yeni ufuk açıyor. Şevket Dağ'da dinsel mekanların ayrı bir yeri var. Bu mekanların renklendirilişi çok nadirdir. Bu bağlamda, Şevket Dağ bizlere geniş bir ufuk açıyor" dedi.

ÖZDEMİR: SERGİDE 1944'E KADAR OLAN BİR SÜRECİ GÖRECEKSİNİZ

Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir, "Çok uzun bir süredir hazırladığımız bir sergi. Yaklaşık 3,5- 4 yıllık bir hazırlık süreci vardı. Birçok kurum, kuruluştan, özel koleksiyonerlerden eserler topladık. Şevket Dağ'ın 'Türkiye tarihinde açılmış ilk kişisel sergisi' diyebiliriz. Türkiye'deki resim organizasyonlarındaki en önemli figür. Sergide 1944'e kadar olan bir süreci göreceksiniz. Mimarinin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Sanatseverlerin kaçırmamasını öneririm" ifadelerini kullandı.

GENİM: ÇOK ÖNEMLİ BİR RESSAMDI

Sergiyi ziyaret eden Mimar Sinan Genim, "Folkart'a minnettarız. Şevket Dağ çok önemli bir ressamdı. Ressamlığın yanı sıra eğiticiliği çok önemliydi. Çok çalışkan birisi. Atölyenin dışında resim yapmayı öğrencilerine aktardı. Resmin Türk toplumunda yeniden değer kazanması için de Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Cumhuriyet sonrası Türk Ressamlar Cemiyeti'nde önemli görevler alıyor. Bu onun ilk toplu resim sergisi. İlk kez 1902 yılında bir muhallebici dükkanında 5 eseri ile sergisini açan Şevket Dağ, daha sonra 1944 yılına kadar çeşitli sergilere eserleriyle katılıyor. Vefat ettikten sonra da eserleri farklı karma sergilerde yer alıyor. Ancak bugüne kadar sadece Şevket Dağ eserlerinin yer aldığı herhangi bir sergi düzenlenmiyor" dedi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan da "Şu an Atatürk Eğitim Fakültemizde dekanlıkta bulunan eserlerden bazıları burada sergileniyor. Ben bu sergiyi çok değerli ve anlamlı buluyorum. Bir imparatorluğun son dönemi, Cumhuriyetin ilk yılları, tarihi eserlerin o anki görünümlerini Şevket Dağ'ın fırçasından görüyoruz. Tarihe çok değerli bir kayıt düşüyor” dedi.

ŞEVKET DAĞ HAKKINDA

Türk resminde mekân içlerini en iyi şekilde resmeden ressam olarak gösterilen Şevket Dağ; Atatürk'ün isteği ile iki (Siirt Milletvekilliği), İsmet İnönü'nün de isteğiyle bir dönem (Konya Milletvekilliği) milletvekilliği yapıyor. Şevket Dağ, milletvekilliği döneminde bile 'Ressam' titrini kullanması, imzasında palete yer vermesi ile biliniyor. Çeşitli kurumlarda resim öğretmenliği yapan Şevket Dağ, aynı zamanda çok iyi bir saat tamircisi sanatkârı olarak da tanınıyor. Saat tamiri ile zamanın durmasını engelleyen Şevket Dağ, mekân tasvirleri ile de Ayasofya gibi tarihi mekanları tüm detayları ile resimlerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden Şevket Dağ, 23 Mayıs 1944'te yaşama veda ediyor.

Folkart Gallery, pazartesi günleri hariç, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise saat 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.