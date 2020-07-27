Roman Ateşi 

Roman gençleri dünya sahnelerine taşıyacak projeye start verildi. Roman Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu işbirliğindeki projenin seçmeleri tamamlandı. Milletvekili Purçu, “Dans kabiliyeti yüksek gençlerimiz bu proje ile hayat bulacak” dedi

Roman CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Roman gençlere yönelik özel bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milletvekili Purçu, İBB Başkanı Tunç Soyer ve Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın önem verdiği oluşum için geçtiğimiz haftalarda seçmeler gerçekleştirildi. Roman gençlerini ulusal ve uluslararası sahnelere taşıyacak gösterinin eğitimlerine başlandı.

Ailece çalışmada

Dans alanında eğitim almak ve sahneye çıkmak isteyen Roman gençler Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve Roman uzmanlar tarafından sınava alındı. Sınavları başarı ile geçenler topluluğun Bayraklı ilçesindeki dans okulunda eğitime başladı. Projeye özel önem veren Roman CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, eşi Gülseren, oğlu Ayberk ve kızı Melisa Ela ile birlikte okuldaki çalışmaları inceledi. Öğrencilerin çalışmalarını izleyen Purçu ailesi eğitmenlerden de bilgi aldı.

Özel bir proje

Müzik ve dansa karşı Romanların özel bir kabiliyeti olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, bu yeteneklerin sokak arasında kalmaması için özel bir proje üretildiğini söyledi. Purçu, “Müzik ve dans Roman yurttaşlarımızın adeta olmazsa olmazı. Bu iki olguyla küçük yaşlarda tanışan çocuklarımız bunu hobi olmaktan çıkartmalıdır. Müzik ve dans tutkusu iş ekmek kapısı da olmalıdır. Gençlerimizin dans tutkusunu maddi zorluk yaşamayacakları bir noktaya taşımak istedik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in desteği ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu yetenekli gençlerimizi belirledi. Yapılacak eğitimde de başarılı olan gençlerimiz topluluk çalışanı olarak ulusal ve uluslararası turnelerde sahneye çıkacak. Gençlerimizin çalışmasını yakından takip ediyorum. Bugün kendilerine olan sevgi ve desteğimizi ailece göstermek istedik. Roman gençlerimize başarılar diliyorum”dedi.

Tadını çıkarın

CHP İzmir Milletvekilinin eşi Gülseren Purçu, “Roman bebeklerin müzik ve dansla tanışmaları erken yaşta oluyor. Adeta işin ustalarından ders alıyorlar. Dans ve müzik Roman toplumunun yaşam biçimi. Bu projede rekabet boyutunun biraz daha az olması yaptıkları işin keyfine varmaları için iki çocuğum ile birlikte kendilerini izlemeye geldim. Zor figürleri doğru yapıyorlar. Ter döküyorlar. Cefa çekiyorlar. İnşallah bu cefanın sefasını da sürerler. Ama ben Roman yurttaşlarımızın farklı konularda da başarılarının teşvik edilmesinden yanayım”şeklinde konuştu. Dans tutkusunu daha üst seviyelere taşımaları için kendilerine imkan sunulan Roman gençler eğitimlerde ter dökmeye başladılar. CHP İzmir Milletvekilinin ailece kendilerini izlemesinden son derece mutlu olduklarını ifade eden geçler vekilleri ve ailelerinin yüzünü kara çıkartmayacak bir çalışmayı ve başarıyı ortaya koyacağını söyledi.



