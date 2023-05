Roman müzisyenler müzede konser verdi, ziyaretçiler dans etti

Edirne'de, Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında klarnet, kanun ve darbukadan oluşan 3 kişilik yerel Roman müzik grubu Edirne Müzesi'nde konser verdi. Çoğunluğunu Rumeli türkülerin oluşturduğu konserde 9/8 ritmindeki Trakya türkülerine de yer verilirken, bazı müze ziyaretçileri şarkılara dans ederek eşlik etti

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında, tarih ve kültür kenti Edirne'de etkinlikler başladı. Hafta kapsamındaki ilk etkinlik, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi yanındaki Edirne Müzesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında kentteki Roman müzisyenlerin oluşturduğu grup Rumeli türkülerinden oluşan konser verdi. Konserde klarnette Göksel Zurna, kanunda Hicret Onat ve darbukada Mehmet Yerkabartan ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.



Konsere meşhur Rumeli türküleriyle başlayan grup yer yer Trakya'ya özgü türküler de çalarak ziyaretçileri şenlendirdi. Hareketli şarkı ve türkülerde, müzeyi ziyarete gelen ziyaretçiler gruba danslarıyla eşlik etti. Yaklaşım yarım saatlik performans sergileyen grup, ziyaretçilerden tam not aldı.



'İNSANLARA MOTİVASYON OLUYOR'

Kanun sanatçısı Hicret Onat, konserlerine hafta boyunca farklı mekanlarda devam edeceklerini belirtti. Onat, "Biz 1999 yılından bu yana müzik yapıyoruz. Şu anda da Müze Haftası nedeniyle konserlerimize başladık. Önümüzdeki günlerde Necmi İğe Evi ve tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda konserlerimize devam edeceğiz. Müdürlüğümüz bize görev verdikçe bu şekilde konserlerimizi veriyoruz. İnsanları eğlendirmek, moral vermek bizim görevimiz, çok sevindirici bir olay. Bizi dinledikleri zaman gülüp eğleniyorlar, hem de onlar için motivasyon oluyor" diye konuştu.