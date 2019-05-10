Romanya'dan hasta çocuklar için resital

Romanya İzmir Başkonsolosluğunca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yararına resital düzenlendi.

Romanya'dan hasta çocuklar için resital
10 Mayıs 2019 Cuma 13:13

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen resitalden önce konuşan Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, Romanya'nın yılın ilk 6 ayı için Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına seçildiğini hem bu sebeple hem de 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olması dolayısıyla  etkinliği organize ettiklerini ifade etti.

Hastanede yatan çocuk bakım servislerinin iyileştirilmesine yönelik projeye inanan ve bilet satın alanlara teşekkür eden Stefan, "Bu konser için özel olarak Bükreş'ten gelen 3 sanatçımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. 3'ü de konserden 6 saat önce İzmir'e iniş yaptılar. Eserlerden 13 numaralı olanı tüm annelerimiz için söylenecektir. Anneler Günü kutlu olsun. Avrupa Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Bağış toplantı

Konuşmanın ardından resitalin özel davetlileri soprano Madalina Radu, tenor Alin Stoica ve piyanist Alexandru Burca resital gerçekleştirdi. Resitalin tüm geliri Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışlanacak.

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